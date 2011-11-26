Янукович почтил память жертв голодоморов в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Украине, которая состоялась на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов» в Киеве.

Он установил к скульптуре «Горькая память детства» символическую композицию с зерном. В.ЯНУКОВИЧ также поставил зажженную лампадку к «Свече памяти», сообщает пресс-служба главы государства.

Как говорится в сообщении, впервые в истории независимой Украины почтить память жертв голодоморов собрались все президенты: Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА, Виктор ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ.

Участие в скорбных мероприятиях также приняли премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ, члены правительства, представители дипломатического корпуса и общественности.

Участники церемонии почтили память умерших от голода минутой молчания.