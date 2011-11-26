ЕврАзЭС не направляло официального приглашения Януковичу на заседание 19 декабря – дипломат

Москва. Евразийское экономическое содружество не направляло официального приглашения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ принять участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил высокопоставленный дипломат в Москве.

“Официального приглашения в адрес Президента Украины как руководителя страны-наблюдателя принять участие в заседании ЕврАзЭС пока не было”, - сказал дипломат.

Он заметил, что вопрос участия представителей Украины в заседании повторяется каждый раз, ведь все страны СНГ пытаются использовать этот формат для проведения двусторонних встреч или принять участие во встречах руководителей других интеграционных объединений.

Собеседник агентства отметил, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в неформальном саммите СНГ в Москве 20 декабря, а другое пока не планируется.

“Президент Украины едет на саммит СНГ, и разговоры, что он примет участие еще и в других мероприятиях, на сегодня безосновательны”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве, а в этот день в Киеве должен состояться саммит Украина - Евросоюз.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

Генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ 24 ноября сообщил, что приглашение В.ЯНУКОВИЧУ принять участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС направлено, но его участие не подтверждено.

«Мы на каждое заседание его (В.ЯНУКОВИЧА) приглашаем, он возглавляет страну, которая является наблюдателем ЕврАзЭС. ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ всегда принимают участие, когда у них есть возможность и желание», - сказал Т.МАНСУРОВ.