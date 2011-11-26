Саммит Украина-ЕС состоится при любой политической погоде, заявляют в МИД

Саммит Украина - ЕС, запланированный на 19 декабря в Киеве, состоится при любой политической погоде.

Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» высказал заместитель министра иностранных дел, глава делегации Украины на переговорах с Европейским Союзом о Соглашении об ассоциации Павел КЛИМКИН.

«Был официальный обмен соответствующими документами относительно того, что саммит состоится 19 декабря, - напомнил дипломат. – А изменение климата - это вопрос, который рассматривается в рамках Киотского процесса, а не отношений Украина - ЕС».

На вопрос о том, будет ли парафировано на саммите Соглашение об ассоциации, П.КЛИМКИН ответил: «Мы работаем над этим. Хотя этот вопрос, в отличие от подписания и ратификации, является скорее техническим. Ведь парафирование - это техническая фиксация согласия сторон по поводу текста соглашения. Оно означает, что стороны в какой-то момент договорились: они закончили переговоры относительно текста».

Затем последует процедура подготовки к подписанию, которая «займет в ЕС, по всей видимости, несколько месяцев. Поскольку необходимо перевести этот весьма объемный текст на все официальные языки ЕС плюс рассмотрение в юридических службах. Наши процедуры займут немного меньше времени. Сейчас занимаемся окончательным сведением текста, а это очень непростая работа, так как возникают отсылочные нормы, необходимость проверить нумерацию статей, терминологию», - сказал П.КЛИМКИН.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится ХV саммит Украина-ЕС, на котором планируется официальное объявление о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.