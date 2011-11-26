Мэр Одессы не пришел на скорбную церемонию, посвященную Голодомору

Сегодня председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК, председатель облсовета Николай ПУНДИК, представители властей Одессы и священнослужители УПЦ Киевского патриархата приняли участие в церемонии возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Лидерсовском бульваре Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, не прибыл на скорбное мероприятие, как и в минувшем году, лишь мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ.

«Это были страшные годы, о которых мы знаем очень мало, - заявил после возложения цветов Н.ПУНДИК. – В Украине тогда происходили страшные события. Говорили, хлеб ушел на закупки оборудования на первую пятилетку. Эту страницу вообще никто не изучал…».

На вопрос, почему, по его мнению, уже второй раз проигнорировал мероприятие А.КОСТУСЕВ, председатель областного совета ответил: «Не знаю, где он. Это не к нам вопрос. Мало ли. Может, заболел человек. Честно, не знаю где он».

Справка УНИАН. По данным исследователей, на протяжении 1932-1932 годов милиция в Одесской области возбудила 23 уголовных дела по фактам каннибализма.