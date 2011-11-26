Тимошенко: тоталитарные режимы в борьбе со всем украинским используют самые жесткие способы

Ужасные события 1932-1933 годов всегда будут страшным напоминанием о том, что тоталитарные режимы для борьбы со «всем украинским» будут использовать самые жесткие способы, заявляет лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к дню памяти жертв голоморов, текст которого размещен на ее официальном сайте.

«Сегодня все украинцы со скорбью почтили память миллионов соотечественников, которые трагически погибли во время Голодомора 1932-33 годов, – геноцида, искусственно устроенного сталинским режимом. Это черная страница в истории Украины, одна из самых больших трагедий ХХ века. Голодомор - это неисчерпаемая боль нации и преступление, которое нельзя простить. Тогда беда пришла почти в каждую семью, каждый дом. Украина потеряла свыше десяти миллионов жизней. Миллионы украинцев погибли от голода, а еще много миллионов так и не родилось. Сталинский режим сознательно обрек украинцев на голодную смерть, пытаясь такими бесчеловечными средствами сломать волю украинцев и похоронить мечты о свободе и справедливости. Я знаю, что память нации очень сильная, а ужасные события 1932-1933 годов всегда будут страшным напоминанием того, что тоталитарные режимы для борьбы со «всем украинским» будут использовать самые жесткие способы», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что молится за все невинно погубленные души и просит всех присоединиться к этой молитве.