Комиссар СЕ: оснований для содержания под стражей бывших членов Кабмина нет

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ заявляет об отсутствии оснований для содержания под стражей экс-премьерр-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО до решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Т.ХАММАРБЕРГА, есть только три основания, согласно которым людей могут содержать под стражей к решению суда: если есть риск того, что они пытаются скрыться, уничтожить доказательства или оказывать давление на свидетелей. «Я считаю, что в случаях ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и ИВАЩЕНКО отсутствуют причины, которые бы делали возможным их содержание под стражей», - сказал Т.ХАММАРБЕРГ.

«Это не значит, что я высказываю какие-то мнения относительно весомости обвинений, которые им выдвигаются. Речь идет лишь об основаниях для их содержания под стражей», - добавил он.

Т.ХАММАРБЕРГ отметил, что выражал свою обеспокоенность по этому поводу еще до визита в Украину, и во время пребывания в Украине не услышал ничего, чтобы заставило его изменить свою точку зрения.

«Я уверен, что такая позиция не даст возможности всем тем, кто принимает решение по этому поводу, легко ее игнорировать», - добавил Т.ХАММАРБЕРГ.

По его словам, международные стандарты являются очень жесткими в этом вопросе и основываются на одном из фундаментальных принципов правосудия, а именно - презумпции невиновности. «До того, как будет доказана вина в суде, люди должны считаться невиновными», - сказал он.

Т.ХАММАРБЕРГ также сообщил, что не просил во время своего визита разрешения на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, но получил много информации, чтобы быть осведомленным в данном вопросе.