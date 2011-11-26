В Киеве поминают жертв Голодомора

В Киеве проходят поминальные мероприятия по жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 5 тысяч человек прошли шествием от станции метро «Арсенальная» до Национального мемориала жертв Голодомора, где состоялась панихида, которую отслужил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ. В панихиде также приняли участие представители Украинской греко-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви и Римско-католической церкви.

Аккредитованные в Украине иностранные дипломаты, активисты партий правого направления, представители ряда областей Украины зажгли Свечи памяти возле мемориала.

На церемонии присутствуют экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Виктор ЮЩЕНКО с семьей, представители Киевской горгосадминистрации, народные депутаты.