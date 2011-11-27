Анонс на 28 ноября
28.11.11 * Президент Польши Бронислав Коморовский в Украине * Пресс-конференция: «Газовый контракт России и Беларуси: последствия для рынка и Украины?»* В УНИАН пресс-конференция: «Марш пустых кошельков»
* Рабочий визит в Украину Президента Республики Польша Бронислава Коморовского.
* Пресс-конференция на тему: «Новый газовый контракт России и Беларуси: последствия для рынка и Украины?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.
* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Марш пустых кошельков: «Спасибі жителям Донбасу за те, що всіх зібрали разом!» Будут подведены итоги межрегиональных акций в Чернигове (15.11.2011р.) и Хмельницком (16.11.2011р.). Также участники предоставят информацию о состоянии подготовки акции протеста в Донецке, которая состоится 30 ноября 2011 года. Участники пресс-конференции: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, координатор Донецкого региона Олег Котенко, председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова, зам.председателя ОО «София» Винницкая область Евгений Зильберт.
*Состоится совместная пресс-конференция председателя Госагентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца и президента Ассоциации «Мебельдревпром» Сергея Сагаля на тему: «Результаты проведения открытых аукционов по продаже необработанной древесины ІV квартала. Рост экономических показателей деятельности лесохозяйственной и деревообрабатывающей отраслей Украины».
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