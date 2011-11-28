Евроинтеграция Украины может занять больше времени, чем ожидалось - президент Польши

Варшава. Присоединение Украины к Европейскому Союзу может занять больше времени, чем планировалось раньше, из-за проблем с соблюдением украинскими властями демократических стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza в канун своего однодневного визита в Украину.

Он назвал "серьезным барьером" евронтеграции Украины до сих пор нерешенное дело заключенной уже почти 4 месяца экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, отметив, что некоторые с 27-ми стран ЕС используют это как причину отказать украинцам в присоединении.

"Я сказал это Президенту ЯНУКОВИЧУ. Возможно, придется сжать зубы и подождать. Никто не говорил, что с Украиной будет легко", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Польский президент напомнил, что Польша много лет пытается помочь Украине присоединиться к Евросоюзу, отметив, что украинская власть достигла определенного процесса на этом пути, и большинство украинцев хотят интеграции с ЕС, а не с Россией.

"Нужно убеждать Украину, чтобы посредством договора об ассоциации она взяла на себя обязательство выполнить все принципы, результатом которых является демократизация и независимость судов. Я постоянно это делаю", - отметил Б.КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, непосредственный западный сосед украинцев Польша, которая впервые в истории председательствует в Евросоюзе во второй половине 2011 года, надеется на парафирование договора об ассоциации между Украиной на декабрьском саммите в Киеве.

В то же время европейские политики и эксперты выражают каждый раз более пессимистические прогнозы, отмечая, что из-за "дела ТИМОШЕНКО" саммит даже может не состояться.

Польша, подписавшая договор об ассоциации с ЕС в конце 1991 года (начал действовать в начале 1994 года), вступила в европейское объединение в мае 2004 года.