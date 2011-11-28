В Праге около полутысячи человек приняли участие в акции «Зажги свечу памяти»

В столице Чехии Праге около полутысячи людей приняли участие в акции «Зажги свечу памяти».

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Украинская европейская перспектива», которая была организатором акции, она проходила вечером 26 ноября возле памятника жертвам коммунизма.

В акции приняли участие украинцы, проживающие в Чешской Республике, граждане Чехии. Среди участников были депутаты парламента Чехии, религиозные и общественные деятели.

Председатель Совета УЕП, экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, который в 2010 году получил политическое убежище в Чехии, во время своего выступления акцентировал внимание на значении акции для объединения украинцев мира, необходимости консолидации украинской нации, противодействии тоталитаризму, политическим преследованиям и нарушениям прав человека.

В свою очередь сенатор чешского парламента Яромир ШТЕТИНА отметил, что о жертвах коммунизма нужно помнить не меньше, чем о жертвах нацизма, потому что коммунистический режим превзошел нацизм по количеству жертв.

Во время акции представители религиозных организации при участии епископа РАДОМИРА провели молебен памяти жертв Голодомора.

Справка УНИАН. Украинская европейская перспектива - общественная организация, которая объединяет украинцев всего мира, поддерживающих прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, живущих и работающих в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН.