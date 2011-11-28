Путин заявляет, что некоторые страны хотят повлиять на результаты выборов в России

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что некоторые страны хотят повлиять на результаты выборов в Государственную думу и Президента России, однако у них ничего не выйдет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Мы знаем, к сожалению, в эти дни – в преддверии выборов в Государственную думу, Президента России – представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую «работу», для того чтобы повлиять самим в конечном итоге на ход избирательной кампании в нашей стране», - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что это «бесполезный труд» и «деньги на ветер».

По его мнению, руководители этих стран должны лучше пустить эти деньги на погашение своего государственного долга, а не на проведение неэффективной затратной внешней политики.

«Наоборот, пусть лучше наши зарубежные коллеги, партнёры объединяются вместе с нами, объединяют свои усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами. А их в современном мире очень много», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, сейчас происходит серьёзная трансформация глобальной экономики, складываются новые центры геополитического влияния. Именно поэтому Россия предлагает свой интеграционный проект - создание уже в ближайшее время Евразийского союза, отметил он.

«Новый проект – Евразийский союз – вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня с новыми возможностями для граждан, для бизнеса, для торговли и для инвестиций, для сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, с твёрдыми гарантиями стабильности, спокойствия на огромном евразийском пространстве», - сказал он.

В.ПУТИН заявил, что Россия и дальше будем проводить активную внешнюю политику, отстаивать свои интересы, участвовать в решении глобальных проблем, создании более справедливой политической и экономической системы мироустройства.

«Мы открыты для партнёрства и диалога со всеми нашими друзьями, со всеми странами. Однако диалог возможен, разумеется, с Россией только на равных. Мы не хотим, чтобы нам кто-то навязывал модели и определял за нас выбор нашего поведения. Все наши зарубежные партнёры должны понять: Россия – демократическая страна, это надёжный партнёр, предсказуемый партнёр, с ней можно и нужно договариваться, но ей ничего нельзя навязать извне», - заявил он.

Кроме этого, В.ПУТИН подчеркнул, что за 5-10 лет необходимо вывести на новый уровень российскую армию.

«Это будет непросто, но мы обязаны это сделать, если хотим защитить достоинство страны, если хотим защитить наш суверенитет, самостоятельность, защитить граждан России», - сказал он.