Путин согласился баллотироваться в Президенты Российской Федерации

Премьер-министр России Владимир ПУТИН согласился стать кандидатом в Президенты страны от партии "Единая Россия".

Об этом он заявил в прямом эфире канала "Россия 24".

Российский премьер-министр также выступил с критикой оппозиции, отметив, что те, кто сейчас критикует партию власти и "спекулирует на известных язвах", уже успели "порулить страной". По словам В.ПУТИНА, некоторые представители оппозиции ответственны за развал Советского Союза, а другие - за "беспрецедентное разграбление" страны в 90-х годах. "Они убили промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу, вонзили нож гражданской войны в самое сердце страны - довели до крови на Северном Кавказе", - заявил В.ПУТИН.

В свою очередь Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал россиян на выборах в Госдуму проголосовать за "Единую Россию", федеральный список которой он возглавляет, а на президентских выборах - за В.ПУТИНА.

В частности, как передает Лентра.ру, сегодня на втором этапе съезда партии "Единая Россия», который проходит в "Лужниках", Д.МЕДВЕДЕВ в своей речи прямо связал успех правящей партии на президентских выборах с результатом на выборах в Госдуму.

Кроме того, он подчеркнул, что "Единую Россию" "со всех сторон" атакует оппозиция, которая использует в полемике "демагогию" и "вранье". Оппозиционеры, по мнению Президента РФ, "только болтали и наезжали на партию власти", "проваливали работу, а то и просто попадались на взятках". В то же время, подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ, благодаря "Единой России" и В.ПУТИНУ в РФ значительно выросли пенсии, зарплаты и продолжительность жизни; остановлен "разгул террористических банд"; в стране сформировался средний класс, "свободный в своих суждениях и поступках". Ближе к концу своего выступления он добавил: "Мы вместе подняли Россию с колен".

Выдвижение кандидата в Президенты стало единственным пунктом в повестке съезда "Единой России", который вел председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ. Первым с речью в поддержку В.ПУТИНА выступил режиссер Станислав ГОВОРУХИН. "Я помню лет 20 назад Александр Солженицын возмутил интеллигенцию тем, что заявил, что именно молодая демократия нуждается сильной власти, которая могла бы повести страну по верному пути", - заявил он. Сейчас, отметил режиссер, России опять "нужен руководитель смелый, сильный умный, способный, не только способный защитить права и свободы граждан, но и напомнить им об их обязанностях". "Такой человек у нас есть - это Владимир Владимирович ПУТИН", - закончил свою речь С.ГОВОРУХИН.

Парламентские выборы состоятся в России 4 декабря 2011 года. Выборы Президента страны назначены на 4 марта 2012 года.