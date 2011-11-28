Украину не примут в Европе, если Янукович не будет уважать европейские ценности - Ежи Бузек

Президент Европейского Парламента Ежи БУЗЕК заявил, что Украину не примут в Европе, если украинский Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не будет уважать европейские ценности.

На этом он акцентировал в своем заявлении, опубликованном на сайте Европарламента, сообщила пресс-служба партии «Батькивщина».

«Украину не примут в европейскую семью, если украинские власти не будут уважать европейские стандарты и ценности. Это выбор, который должен сделать президент ЯНУКОВИЧ: чем дальше будет Украина от европейских стандартов, тем дальше она будет от реального партнерства с Европейским Союзом", - подчеркнул Президент Европарламента.

Он считает, что украинские власти должны позволить обследование Юлии ТИМОШЕНКО зарубежными медиками.

«Украинские власти должны позволить ТИМОШЕНКО получить все необходимое медицинское лечение. Я также предлагаю украинским властям дать возможность независимым международным врачам, с разрешения ТИМОШЕНКО, провести обследование и предложить необходимое лечение», - отметил Е.БУЗЕК.

При этом он напомнил, что «право на медицинское лечение является базовым правом заключенных».

«А отсутствие такого лечения в случае ТИМОШЕНКО крайне негативно отражается на репутации украинской власти», - предупредил Е.БУЗЕК.

Руководитель Европарламента выразил обеспокоенность в связи с информацией об ухудшении состояния здоровья лидера партии "Батькивщина".

«Сегодня день рождения Юлии ТИМОШЕНКО. Но, к сожалению, повода для празднования нет. Особенно, когда мы получаем информацию об ухудшении состояния ее здоровья и отсутствии надлежащего медицинского лечения", - отметил он.

Е.БУЗЕК в который раз подчеркнул, что судебные процессы против Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствуют о недемократическом пути развития Украины.

«Выбор времени, интенсивность и количество политически-мотивированных судебных процессов, открытых против нее, пролили свет на отсутствие независимости в судебной системе Украины и преданность украинской элиты одной партии», - подчеркнул европейский политик.