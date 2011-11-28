Варшава. Представители украинского общества и украинские дипломаты в Польше в субботу и воскресенье в Варшаве почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, состоялась панихида в православном храме и возложение цветов к памятнику жертвам Голодомора на Вольском кладбище в Варшаве, а также акция "Зажги свечу".

"Тотальное истребление миллионов украинских хлеборобов искусственным голодом стало сознательной террористической акцией политической системы сталинизма. Были разрушены социальные основы украинской нации, ее вековые традиции, подорвана духовная культура и уникальная этническая самобытность", - отметило украинское диппредставительство в сообщении для СМИ.

Посольство подчеркивает, что Голодомор десятилетиями замалчивался советской властью, отметив, что правда стала общеизвестной после получения Украиной независимости в начале 90-х годов прошлого столетия.

Дипломаты напомнили, что память жертв почитают ежегодно каждую четвертую субботу ноября.

"Мы убеждены в том, что разоблачение подобных преступлений против человечности, сохранения исторической памяти о жертвах Голодоморов, признания их страданий будут способствовать предупреждению подобных катастроф во имя будущих поколений", - акцентировало дипломатическое представительство.

В поминальных мероприятиях принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

В воскресенье поминальная панихида также состоялась в греко-католической церкви.