ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Новый закон о строительстве нормально заработает только после введения штрафов» пишет: 17 февраля 2011 года Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный проект закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" с предложениями Президента Украины от 03.02.2011 года. Насчет этого Закона было много разговоров и споров. Его авторы и правительственные чиновники говорят, что документ предусматривает усовершенствование разрешительной системы на рынке строительства Украины. А именно, сокращается количество разрешительных процедур, время их прохождения и перечень необходимых документов. В разрешительной системе вводится принцип "единого окна", тем самым строительная деятельность Украины, по словам чиновников, станет прозрачной. Но как будет на самом деле, покажет только время…

http://delo.ua/business/novyj-zakon-o-stroitelstve-normalno-zarabotaet-tolko-posle-vv-168543/

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Также «Дело» в публикации «На молочном рынке Украины все больше фальсификата» пишет: Перечень «молочной» продукции, производимой с использованием растительных жиров, существенно расширился. Перекраивая рецептуру, производители удешевляют себестоимость…

http://delo.ua/business/na-molochnom-rynke-ukrainy-vse-bolshe-falsifikata-168585/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Отслужил свое», в котором пишет: Сотрудники СБУ выявили коррупцию в неожиданном месте. В пятницу был задержан директор Государственной службы занятости Владимир Галицкий — он подозревается в незаконном обогащении при создании рабочих мест для бывших шахтеров. Ему и еще троим подозреваемым грозит до 12 лет тюремного заключения. Представители профсоюзов считают, что коррупция в этой сфере будет существовать, пока за распределением государственных средств не установят жесткий контроль…

http://www.kommersant.ua/doc/1825817

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Долг отложат надолго» пишет: Правительство добилось снижения долговой нагрузки на бюджет в конце года — VTB Capital согласилась переоформить краткосрочный кредит на сумму $2 млрд в долгосрочные ценные бумаги правительства. Это позволит отложить выплаты по кредиту минимум на 5 лет. По оценкам экспертов, реструктуризация этого долга снижает бюджетные риски, но не является поводом для прекращения попыток возобновить получение кредитов у МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc/1825853

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Издание «Экономические известия» в публикации «ДТЭК идет на Запад» пишет: Главной целью приватизации энергетики в Украине стало максимальное привлечение средств в бюджет. Не все инвесторы оказались к этому готовы…

http://markets.eizvestia.com/full/dtek-idet-na-zapad

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Как побороть энергодефицит», в котором пишут: Тенденции в сфере энергоэффективных технологий все чаще становятся объектом исследования крупнейших мировых компаний. Это свидетельствует об особой актуальности этого вопроса для развития мировой экономики и выхода ее из кризиса. А полученные результаты могут стать ориентиром для украинских властей, которые решили делать ставку на развитие альтернативной энергетики…

http://markets.eizvestia.com/full/kak-poborot-energodeficit

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Визит Азарова в Астану – поиск партнера в ЕЭП?» пишет: Зачем визит столь высокого уровня необходимо было совершать именно сейчас, когда двустороннее торгово-экономическое сотрудничество идет достаточно успешно?..

http://economics.unian.net/rus/detail/111300

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская энергетика: от "лампочки Ильича" до "лампочки Рината"...» пишет: Одна из ФПГ четко "засветила" свои намерения стать обладателем или не всей украинской энергетики... И недорого, и выгодно... "Продажный" конвейер работает непрерывно...

http://economics.unian.net/rus/detail/111310

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Анатолий Бибилов оспаривает итоги голосования» пишет: На выборах президента Южной Осетии кандидат, считавшийся фаворитом, пока проигрывает. Победа его соперницы Аллы Джиоевой стала неожиданностью для Москвы…

http://www.izvestia.ru/news/507944

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Издание «Ведомости» в публикации «Владимир Путин вернул Россию в 2007 г.» пишет: Владимир Путин вчера на съезде «Единой России» воспроизвел тезисы речи 2007 г. Новый — всего один: союз на постсоветском пространстве. Четырех медведевских лет как не бывало, заключают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1436284/opyat_putin

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(УНИАН)