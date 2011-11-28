Главное на 28 ноября (день)

Социальные протесты

В Донецке в результате разгрома палаточного городка протестующих чернобыльцев один голодающий умер.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили протестующие, в частности комендант палаточного городка Владимир ДЕРКАЧ.

По словам собеседников, одному из их голодающих в результате произошедшего разгрома штабной палатки стало плохо и его забрали в дежурившую рядом «скорую». Когда протестующие подошли к врачам поинтересоваться состоянием здоровья их товарища, медики якобы показали молча им кардиограмму сердца пострадавшего, которая выглядела сплошной ровной линией, то есть, «фактически они констатировали его смерть».

Когда машина «скорой помощи» стала выезжать с территории палаточного городка, возмущенные чернобыльци пытались задержать ее и все выяснить досконально. Отдельные протестующие бросались под колеса машине, пытаясь ее задержать, но милиционеры силой оттесняли чернобыльцев. После произошедшей потасовки, так как силы были не равные, правоохранители отодвинули возмущенных чернобыльцев и открыли дорогу «скорой помощи».

Около 50 чернобыльцев, которые остались на территории палаточного городка, заявили о том, что не покинут данное место до тех пор, пока к ним немедленно не прибудет губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ.

«Мы никуда отсюда не уйдем, пока не приедет ШИШАЦКИЙ. Произошел открытый, нескрываемый, бандитский беспредел. Власть показала свое истинное лицо», - сказал участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье неизвестные, сопровождаемые милицией, насильно свернули штабную палатку протестующих инвалидов-чернобыльцев, оставив голодающих просто на улице.

На месте происшествия присутствовали заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ.

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА должен до 8 декабря выяснить обстоятельства гибели Геннадия Коноплева, который умер вчера во время демонтажа палатки чернобыльцев в Донецке.

Такой срок установил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем поручении генпрокурору «Относительно надлежащего выяснения обстоятельств гибели Г.Коноплева», размещенном на сайте главы государства.

«С целью обеспечения соблюдения закона и правопорядка, надлежащего выяснения обстоятельств гибели Г.И.Коноплева в городе Донецке 27 ноября 2011 года В.ПШОНКЕ предлагаю немедленно организовать проверку факта и обстоятельств гибели Г.И.Коноплева в городе Донецке 27 ноября 2011 года. По результатам принять соответствующее решение», - говорится в поручении.

Финансы

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в октябре 2011 года, по сравнению с сентябрем т.г., снизилась на 0,3%, или на 8 грн., и на 1 ноября составила 2,729 тыс. грн. В то же время, по сравнению с октябрем 2010 года, средняя зарплата выросла на 17,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 ноября т.г. наблюдался в Киеве – 4,128 тыс. грн. (в октябре средняя зарплата выросла на 1,4%), а также в Донецкой – 3,214 тыс. грн. (снижение на 0,4%), Днепропетровской – 2,895 тыс. грн. (снижение на 2,2%) и Киевской областях — 2,832 тыс. грн. (снижение на 4,8%).

Самый низкий – в Тернопольской – 1,953 тыс. грн. (рост на 1,3%), Черниговской – 2,016 тыс. грн. (снижение на 1,5%) и Херсонской областях – 2,045 тыс. грн. (рост на 0,3%).

В целом рост уровня средней заработной платы в октябре 2011 года наблюдался в 10 областях и в Киеве, соответственно снижение – в 14 областях, а также в АР Крым и Севастополе.

В частности, на 1 ноября т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,396 тыс. грн. (снижение в октябре на 0,9% по сравнению с сентябрем), в Винницкой области – 2,199 тыс. грн. (рост на 0,4%), Волынской – 2,077 тыс. грн. (снижение на 0,1%), Житомирской – 2,122 тыс. грн. (рост на 0,6%), Закарпатской – 2,122 тыс. грн. (снижение на 2,5%), Запорожской – на 2,768 тыс. грн. (рост на 1,8%), Ивано-Франковской – 2,253 тыс. грн. (снижение на 2,5%), Кировоградской – 2,206 тыс. грн. (снижение на 1%), Луганской – 2,798 тыс. грн. (снижение на 0,8%), Львовской – 2,302 тыс. грн. (снижение на 2,4%), Николаевской – 2,554 тыс. грн. (рост на 1,9%), Одесской – 2,457 тыс. грн. (рост на 0,9%), Полтавской – 2,583 тыс. грн. (снижение на 1,2%), Ривненской – 2,233 тыс. грн. (рост на 4,3%), Сумской – 2,234 тыс. грн. (снижение на 0,2%), Харьковской – 2,488 тыс. грн. (снижение на 1,4%), Хмельницкой – 2,213 тыс. грн. (рост на 3,6%), Черкасской – 2,267 тыс. грн. (рост на 1,2%), Черновицкой – 2,049 тыс. грн. (снижение на 1,3%).

По данным Госстата, в январе-октябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 280,692 млрд. грн., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Сотрудники СБУ в субботу арестовали директора Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО и нескольких чиновников ведомства.

Об этом ZN.UA сообщил источник в СБУ.

По его словам, во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. долл., большое количество золотых часов и драгоценных камней.

Планируется, что 28 ноября суд определит меру пресечения для задержанных.

В.ГАЛИЦКИЙ возглавлял госслужбу занятости с мая 2003 по апрель 2005 года и с августа 2006 года до нынешнего времени. Последнее место работы перед госслужбой - директор департамента инвестиционного развития «Энергоатом».

Параллельно с руководством Государственным центром занятости В.ГАЛИЦКИЙ является руководителем исполнительной дирекции Фонда государственного социального страхования Украины по безработице. Бюджет фонда в 2010 году составлял 7,3 млрд. грн.

В свою очередь источник УНИАН сообщил, что вместе с председателем Госслужбы занятости задержаны еще четыре сотрудника этого ведомства. Все они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.

После вступления в действие изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения (с 1 января 2012 года) использовать «упрощенку» сможет подавляющее большинство самозанятых лиц, осуществляющих продажу на рынках, оказывающих бытовые услуги населению и имеющих доходы до 150 тыс. грн., которые при этом не используют наемных рабочих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Принятые изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 1 января 2012 года, предоставят возможность и дальше успешно работать предпринимателям, осуществляющим деятельность на фиксированном налоге», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ставка налога для них не изменилась и составит от 1% до 10% минимальной заработной платы - то есть 10-100 грн. Такие плательщики могут осуществлять деятельность без применения регистратора расчетных операций, освобождаются от уплаты налога за 1 месяц (отпуск) и за период болезни.

В отношении главы греческого статистического агентства Elstat Андреаса ГЕОРГИУ возбуждено дело, пишет The Financial Times. Его подозревают в намеренном преувеличении размеров финансового кризиса в стране и действии против государственных интересов, передает "Лента.ру".

По заявлению самого А.ГЕОРГИУ, ранее на протяжении 20 лет работавшего в МВФ, его преследуют за то, что он не пытался приукрасить статистику. «Мне бы хотелось, чтобы наше ведомство было скучной организацией, просто выполняющей свою работу, - сказал он. – Но, к сожалению, в Греции статистика является одним из видов единоборств».

Обвинение в адрес А.ГЕОРГИУ касается его действий в отношении долга в размере 2,4 миллиарда евро, который был списан в 2001 году в результате сложной сделки с банком Goldman Sachs. Таким образом, была поддержана видимость, что государственные долги сокращаются относительно ВВП. Ведомство А.ГЕОРГИУ пришло к выводу, что в реальности обязательства государства сохранились.

В ходе своей деятельности А.ГЕОРГИУ также пересмотрел размер бюджетного дефицита за 2009 год, который был увеличен с 13,4% до 15,8% ВВП. Этот показатель стал рекордным в истории еврозоны.

А.ГЕОРГИУ должен появиться в суде 12 декабря. Если чиновника признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Обвинения А.ГЕОРГИУ могут возмутить чиновников ЕС и МВФ, отмечает издание. Сейчас решается вопрос, будет ли Греции выдан отложенный транш в 8 миллиардов евро, который нужен Афинам для выплаты зарплат бюджетникам и пенсионерам.

Агентство Elstat получило статус «независимого», то есть отчитывающегося только перед парламентом страны и Евросоюзом в августе 2010 года. Это изменение было обязательным условием для предоставления финансовой помощи Греции.

Энергетика

ОАО «Газпром» перечислит Беларуси 2,5 млрд. долл. за 50% акций ОАО «Белтрансгаз» в течение 15 рабочих дней со времени подписания договора о купле-продаже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.

Этот срок предусмотрен договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», который подписан 25 ноября в Москве.

«Схема поступления денег будет осуществляться, как и в прошлые разы, когда «Белтрансгаз» продавал акции долями по 12,5%. Средства от продажи должны поступить на счет Министерства финансов в Национальном банке Беларуси», - отметили в Госкомимуществе.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», «Газпром» заплатит за акции 2,5 млрд. долл. и станет владельцем 100% этого предприятия.

Напомним, что в мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Беларуси подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «Газпром» ежегодно перечислял по 625 млн. долл. и увеличивал свою долю в «Белтрансгазе» ежегодно на 12,5%. В 2010 году сделка была завершена.

Экспортная пошлина на нефть из Российской Федерации с 1 декабря 2011 года возрастет на 13,6 доллара - до 406,6 доллара за тонну с 393 доллара за тонну в ноябре.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на сайте "Российской газеты", передает РИА "Новости".

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 декабря возрастет на 10,2 доллара - до 200,9 доллара за тонну с 190,7 доллара за тонну в ноябре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в декабре составит 268,3 доллара против 259,3 доллара за тонну в ноябре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 365,9 доллара против ноябрьских 353,7 доллара за тонну.

С 1 октября текущего года введена утвержденная постановлением правительства РФ система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66". Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть.

Постановление также предусматривает, что с 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.

Политика

Премьер-министр России Владимир ПУТИН согласился стать кандидатом в Президенты страны от партии "Единая Россия".

Об этом он заявил в прямом эфире канала "Россия 24".

Российский премьер-министр также выступил с критикой оппозиции, отметив, что те, кто сейчас критикует партию власти и "спекулирует на известных язвах", уже успели "порулить страной". По словам В.ПУТИНА, некоторые представители оппозиции ответственны за развал Советского Союза, а другие - за "беспрецедентное разграбление" страны в 90-х годах. "Они убили промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу, вонзили нож гражданской войны в самое сердце страны - довели до крови на Северном Кавказе", - заявил В.ПУТИН.

В свою очередь Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал россиян на выборах в Госдуму проголосовать за "Единую Россию", федеральный список которой он возглавляет, а на президентских выборах - за В.ПУТИНА.

В частности, как передает Лентра.ру, сегодня на втором этапе съезда партии "Единая Россия», который проходит в "Лужниках", Д.МЕДВЕДЕВ в своей речи прямо связал успех правящей партии на президентских выборах с результатом на выборах в Госдуму.

Кроме того, он подчеркнул, что "Единую Россию" "со всех сторон" атакует оппозиция, которая использует в полемике "демагогию" и "вранье". Оппозиционеры, по мнению Президента РФ, "только болтали и наезжали на партию власти", "проваливали работу, а то и просто попадались на взятках". В то же время, подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ, благодаря "Единой России" и В.ПУТИНУ в РФ значительно выросли пенсии, зарплаты и продолжительность жизни; остановлен "разгул террористических банд"; в стране сформировался средний класс, "свободный в своих суждениях и поступках". Ближе к концу своего выступления он добавил: "Мы вместе подняли Россию с колен".

Выдвижение кандидата в Президенты стало единственным пунктом в повестке съезда "Единой России", который вел председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ. Первым с речью в поддержку В.ПУТИНА выступил режиссер Станислав ГОВОРУХИН. "Я помню лет 20 назад Александр Солженицын возмутил интеллигенцию тем, что заявил, что именно молодая демократия нуждается сильной власти, которая могла бы повести страну по верному пути", - заявил он. Сейчас, отметил режиссер, России опять "нужен руководитель смелый, сильный умный, способный, не только способный защитить права и свободы граждан, но и напомнить им об их обязанностях". "Такой человек у нас есть - это Владимир Владимирович ПУТИН", - закончил свою речь С.ГОВОРУХИН.

Парламентские выборы состоятся в России 4 декабря 2011 года. Выборы Президента страны назначены на 4 марта 2012 года.

Владимир ПУТИН заявляет, что некоторые страны хотят повлиять на результаты выборов в Государственную думу и Президента России, однако у них ничего не выйдет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Мы знаем, к сожалению, в эти дни – в преддверии выборов в Государственную думу, Президента России – представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую «работу», для того чтобы повлиять самим в конечном итоге на ход избирательной кампании в нашей стране», - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что это «бесполезный труд» и «деньги на ветер».

По его мнению, руководители этих стран должны лучше пустить эти деньги на погашение своего государственного долга, а не на проведение неэффективной затратной внешней политики.

«Наоборот, пусть лучше наши зарубежные коллеги, партнёры объединяются вместе с нами, объединяют свои усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами. А их в современном мире очень много», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, сейчас происходит серьёзная трансформация глобальной экономики, складываются новые центры геополитического влияния. Именно поэтому Россия предлагает свой интеграционный проект - создание уже в ближайшее время Евразийского союза, отметил он.

«Новый проект – Евразийский союз – вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня с новыми возможностями для граждан, для бизнеса, для торговли и для инвестиций, для сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, с твёрдыми гарантиями стабильности, спокойствия на огромном евразийском пространстве», - сказал он.

В.ПУТИН заявил, что Россия и дальше будем проводить активную внешнюю политику, отстаивать свои интересы, участвовать в решении глобальных проблем, создании более справедливой политической и экономической системы мироустройства.

«Мы открыты для партнёрства и диалога со всеми нашими друзьями, со всеми странами. Однако диалог возможен, разумеется, с Россией только на равных. Мы не хотим, чтобы нам кто-то навязывал модели и определял за нас выбор нашего поведения. Все наши зарубежные партнёры должны понять: Россия – демократическая страна, это надёжный партнёр, предсказуемый партнёр, с ней можно и нужно договариваться, но ей ничего нельзя навязать извне», - заявил он.

Кроме этого, В.ПУТИН подчеркнул, что за 5-10 лет необходимо вывести на новый уровень российскую армию.

«Это будет непросто, но мы обязаны это сделать, если хотим защитить достоинство страны, если хотим защитить наш суверенитет, самостоятельность, защитить граждан России», - сказал он.

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