Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала договор о ЕЭК

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли сегодня законопроект «О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии», передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Договор был подписан 18 ноября в Москве президентами Беларуси, России и Казахстана.

Напомним, согласно документу, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган управления интеграционным строительством Беларуси, Казахстана и России – должна заработать с 1 января 2012 года. Однако большую часть своих функций ЕЭК получит 1 июля, когда она официально сменит ныне действующую комиссию Таможенного союза трех стран.

ЕЭК будет иметь более 170 полномочий и функций. Структура комиссии – двухуровневая. В Совет ЕЭК будут входить по одному представителю от каждого государства на уровне заместителей председателей правительств. Также будет сформирована Коллегия комиссии – постоянно действующий профессионально-исполнительный орган, который состоит из девяти членов (по три человека от каждой страны).

Доля сотрудников с гражданством Беларуси в ЕЭК будет составлять 6%, граждан Казахстана - 10%, граждан России - 84%. Однако граждане всех трех государств должны быть представлены в каждой категории должностей.

ЕЭК также имеет полномочия по созданию департаментов, которые будут готовить решения и заниматься мониторингом в подведомственных отраслях, и консультативных органов.

Коллегию ЕЭК на четыре года возглавит министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО, чья кандидатура был одобрена президентами Беларуси, Казахстана и России на встрече 18 ноября. Офис ЕЭК будет находиться в Москве.

Документ также предусматривает преобразование Межгоссовета ЕврАзЭС в Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств и глав правительств.