Янукович в следующем году ждет Коморовского с государственным визитом

В Украине ожидают, что в следующем году состоится государственный визит Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО в нашу страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой сегодня в Киеве. (УНИАН: Б.КОМОРОВСКИЙ сегодня находится в Украине с рабочим визитом).

«Мы настроены и в дальнейшем поддерживать такую динамику двусторонних отношений, и надеемся, что в следующем году будем приветствовать господина Президента КОМОРОВСКОГО в Украине с государственным визитом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что еще совсем недавно они встречались во Вроцлаве. «Такие наши активные контакты являются вполне естественными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он рассказал, что в рамках сегодняшнего визита президенты обсудили вопросы дальнейшего продвижения Украины на пути европейской интеграции. «Хочу еще раз выразить господину КОМОРОВСКОМУ и польскому правительству благодарность за неизменную поддержку нашего государства на этом пути, что было особенно ощутимым во время председательства Польши в Европейском Союзе», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, они обсудили многие вопросы двусторонних отношений – экономические, торгово-экономические. Одной из тем было завершение переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации и проведения саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Мы коснулись, в первую очередь, тех вопросов, которые остаются открытыми и требуют политических решений. В первую очередь, речь идет о европейской перспективе Украины. Мы также коснулись вопроса ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президенты уделили отдельное внимание и вопросам украинско-польского сотрудничества в экономической сфере, реализации перспективных совместных проектов в отрасли торговли, инвестиций и энергетики.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, актуальным направлением совместной работы является подготовка к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Уже через несколько дней состоится торжественная церемония жеребьевки финальной части этого соревнования, отметил Президент. «В Украине будут приветствовать представительскую польскую делегацию на этом мероприятии», - сказал он.