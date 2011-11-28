Анонс на 29 ноября

* (ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК - ред.) Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев проведет очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

* Состоится Объединительный съезд Федерации работодателей Украины, в работе которого примут участие: Премьер-министр Украины Николай Азаров, глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко. Съезд пройдет под девизом «Сделай для Украины больше!». Съезд начнет работу с круглого стола с участием руководителей иностранных делегаций работодателей на тему: «Инвестиционные возможности Украины».

* Круглый стол на тему: «Повышение экологической культуры общества - действенный механизм решения экологических проблем». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Уровень экологической культуры в Украине: состояние и проблемы; Приоритеты государственной политики по формированию экологической культуры; Роль экологического сознания гражданского общества, политикума и бизнес среды в обеспечении экологической безопасности государства; Пути и инструменты формирования экологической культуры в Украине. Приглашены: Ирина Акимова, Михаил Борисюк, Наталия Королевская, Елена Погребнюк.

* Пресс-конференция на тему: "Проект Закона Украины "О внутренней торговле" и его возможные последствия для развития торговой отрасли и общества". Участники: президент Украинской торговой ассоциации Игорь Баленко; председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко; ген.директор "Киевхлеб" Владимир Череда; председатель юридического департамента FOZZY GROUP Карина Лаврова; руководитель группы Института экономических исследований и политических консультаций Хайнц Штрубенхофф.

*В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Защита прав собственников квартир в договорных отношениях с частными эксплуатационными организациями». Организатор - ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» при поддержке МФ «Відродження». Участники: Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам»; Ольга Пальчикова-Козуб, директор УК «СВЖУ»; Владимир Чернявский, председатель ОСМД «Осокорки-Киев»; Владимир Толочко, председатель ОСМД «Позняки-Добробут». Речь пойдет о проблемах органов самоорганизации населения, о пересчете тарифов на коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, об обжаловании действий коммунальных предприятий, об обращении физических лиц, выселении, признании лица утратившим право пользования жилым помещением, вселении в жилое помещение. Будут представлены результаты деятельности Ассоциации за время проведения проекта «Защита прав собственников квартир в договорных отношениях с частными эксплуатационными организациями».

* Круглый стол на тему: "Как остановить падение молочной отрасли Украины: мнение сельхозпроизводителей". Участники: директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук и директор института социальных исследований им Александра Яременко Татьяна Бондар, руководители хозяйств, народные депутаты и эксперты молочной отрасли. К участию также приглашены представители Министерства аграрной политики Украины и другие заинтересованные лица.

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Киеве Главного саммита инфраструктуры и недвижимости Украины. Участники: глава саммита Елена Вдовенко, Оксана Елманова (FIM Group), зам.главы комитета ВР по вопросам строительства и ЖКХ Юрий Сербин (президент ТОВ "Екобуд"). Модератор - Татьяна Маринова. 1-2 декабря 2011 г. в Киеве пройдет I Главный саммит инфраструктуры и недвижимости Украины. Организаторы саммита: Агентство событийного маркетинга «ЦТК» при поддержке КМУ, Строительной палаты Украины, КГГА, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, Конфедерации строителей Украины, Trade Commissioner of Italy in Ukraine (Italian Embassy). В саммите принимают участие: «Киевгорстрой-Инвест», UTG, Depot Development Group, BRUNCWICK, Qubica AMF, «Новые горизонты 2005», «IMAX», Dragon Capital, Colliers International Ukraine, CBRE, UniCredit Bank, Beten International, Sonae Sierra и др.

* Пресс-конференция на тему: «Крах еврозоны: повод для обеспокоенности». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация в Донецке глазами очевидцев». Также на пресс-конференции будут подведены итоги акции протеста чернобыльцев под стенами Кабинета Министров Украины, которую поддержало ВОО «Гражданское движение «Вперед!» Участники: сопредседатель «Гражданского движения «Вперед!» Андрей Понаетов, организаторы митинга под Кабинетом Министров Украины.

* Состоится Всеукраинское координационное совещание неправительственных организаций по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в форме круглого стола. Вопросы: Валютные кредиты в Украине. Методика справедливого переведения их в гривну. Коллекторская деятельность в Украине. Обсуждение Закона Украины О запрете предоставления коллекторских услуг относительно физических лиц – должников. Новые пути решения проблем заёмщиков в свете решения Конституционного суда Украины от 10 ноября 2011 года по делу 1-26/11. Участники: Ю.Полунеев, народный депутат Украины; Ф.Олексюк, ААПУ "Ваша Надежда"; Н.Алфёрова, адвокат; Р.Портной, "Антирейд" и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Состояние внедрения законодательства об административных услугах в Украине». Участники проинформируют о внесении в парламент законопроекта «Об административных услугах», о последствиях принятия настоящего акта и необходимости принятия других законодательных актов для нормализации законодательства предоставления административных услуг в Украине. Участники: Ольга Боднарь, народный депутат Украины, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, Виктор Тимощук, зам.председателя правления Центра политико-правовых реформ и эксперт по публичной администрации, Олег Рыбачук, председатель правления ОО «Центр UA», Евгений Радченко, директор по развитию МОО «Интерньюз - Украина».

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