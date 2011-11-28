Главное на 28 ноября (вечер)

Финансы

Пресс-служба ВР: современные компьютеры обеспечат «полную открытость і прозрачность парламента»

Приобретение и введение в эксплуатацию новых, современных средств компьютерной техники позволит улучшить оперативность и качество законотворческой работы, повысить уровень использования современных информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде Украины, обеспечить полную открытость, прозрачность и подотчетность парламента перед избирателями.

Об этом говорится в информационной справке относительно приобретения компьютеров и другой оргтехники для потребностей Верховной Рады Украины на протяжении 2011 года, размещенной на сайте парламента.

В сообщении пресс-служба ВР отмечает, что “практика предыдущих лет засвидетельствовала практические преимущества использования многофункционального устройства с функциями печати, сканирования и копирования непосредственно на рабочем месте”.

В соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок", Управлением делами Верховной Рады Украины в сентябре - ноябре 2011 года было проведено два конкурса по процедуре открытых торгов на закупку многофункциональных устройств (МФУ - «3 в 1»: функции принтера, сканера, копира) в количестве 446 единиц и современных компьютерных систем - мультимедийных комплексов в количестве 485 единиц.

В пресс-службе ВР отмечают, что в данное время “почти 70% средств компьютерной техники, которые находятся в эксплуатации Аппарата Верховной Рады Украины (более 1400 из 2100 комплектов в составе: системных блоков, мониторов, принтеров) как физически, так и морально устарели, поскольку были приобретены на протяжении 2000-2005 годов”.

“Технические параметры и быстродействие указанных средств компьютерной техники не предоставляет возможности плодотворной работы пользователю с современными программными средствами. Стопроцентная физическая изношенность таких средств компьютерной техники, как принтеры, МФУ и мониторы, которые используются сотрудниками Аппарата, не позволяет обращаться в сервисные центры производителей относительно ремонта, поскольку и сама техника, и запасные части к ней, уже сняты с производства”, - отмечается в информационной справке.

Пресс-служба парламента сообщает, что в мае 2011 года Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины было принято коллегиальное решение относительно направления бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее на компенсацию жилищного обеспечения народным депутатам Украины, на приобретение новой компьютерной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-Сервис" выбрано поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер стоимостью 11,3 тыс. грн. имеет установленную память не менее 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.

Также управление делами Верховной Рады за 2,70 млн. грн. приобрело у ООО "Компания Глория ЛТД" узлы и принадлежности для фотокопирующих аппаратов и за 360 тыс. грн. заказало парламентскому издательству печатание бюллетеней, сборников, нормативно-правовых актов и тому подобное – 56 ед., 2 ед., 2500 ед.

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НБУ планирует в декабре ввести в обращение серебряные и золотые монеты к “Евро-2012”

Национальный банк Украины планирует в декабре ввести в обращение памятные монеты из серебра и золота к “Евро-2012”

Соответствующее постановление Нацбанка №417 от 21 ноября размещено на сайте НБУ.

Согласно документу, с 1 декабря 2011 года планируется ввести в обращение памятные монеты из серии “Спорт” из серебра 925 пробы в количестве до 15 тыс. штук каждой:

“Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 20 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номиналом 10 гривень.

С 16 декабря 2011 года планируется ввести в обращение памятную монету “Рік Дракона” из серии “Східний календар” номиналом 5 грн. из серебра 925 пробы, тираж –20 тыс. шт.

С 23 декабря 2011 года - памятные монеты из серии “Спорт” из нейзильбера тиражом до 100 тыс. шт.: “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номиналом 5 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номиналом 5 гривень.

Также с 23 декабря планируется ввести в обращение памятную монету “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 500 грн. из золота 999,9 пробы, тираж – до 500 шт.

С 19 января 2012 года - памятную монету “Євген Гребінка” из серии “Видатні особистості України” номиналом 5 гривень из серебра 925 пробы, тираж – 3 тыс шт.

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Соцполитика

Предприниматели намерены организовать шествие из Донецка в Киев

Предприниматели намерены организовать пешее шествие из Донецка в Киев в случае запрета проведения акции протеста в Донецке 30 ноября.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ.

«Мы готовы провести инициативу и провести людей, непосредственно «Марш пустых кошельков» - начать в Донецке и закончить его в Киеве. Пешком. Для того, чтобы сказать нынешней власти «Стоп», - заявил он.

По словам В.РОЯ, Донецкий горсовет запретил организаторам проводить заранее запланированную акцию протеста 30 ноября под стенами горсовета в Донецке. В то же время, ее инициаторы настаивают на проведении акции. «Власть не разрешила нам и предложила перейти подальше от этого места, приблизительно на 2 км от Донецкого горсовета и провести митинг там... Люди едут для того, чтобы высказать свою позицию и сказать власти свое «нет». Поэтому акция состоится, будем стараться наши заявки отстаивать в судебном порядке», - сообщил В.РОЙ.

Он не уточняет количество участников, в частности, из-за событий, прошедших в Донецке, когда во время демонтажа палаточного городка, в котором бастуют чернобыльцы, умер 70-летний шахтер Г.КОНОПЛЕВ. По его мнению, трагедия может спровоцировать людей к присоединению к акции.

Также он обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль расследование вокруг сноса палаточного городка в Донецке.

На сегодня акцию «Марш пустых кошельков» поддержали студенты. По словам представителя студенческого профсоюза «Прямое действие» Николая СТАРКОВА, студенты поддерживают акции предпринимателей и добавляют к их требованиям свои, в частности, студенты выступают против новых законодательных инициатив в сфере высшего образования, например, против коммерциализации образования.

Член оргкомитета «Марша пустых кошельков» Алексей ШЕВЧЕНКО также напомнил, что акция будет длиться, пока не будут выполнены все требования участников. «Марш пустых кошельков» будет продолжаться до тех пор, пока не будут решены поставленные проблемы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.КОНОПЛЕВ, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.КОНОПЛЕВА.

Напомним, акция «Марш пустых кошельков» началась в Киеве 13 октября 2011 года.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в 2 раза. Среди других требований - отмена действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмена пенсионной реформы.

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Оппозиция требует провести внеочередное заседание ВР по событиям в Донецке

Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС требуют в среду, 30 ноября, заслушать информацию представителей силовых ведомств относительно ситуации, сложившейся в Донецке во время разгона палаточного городка чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель лидера партии «Родина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС выходят с инициативой немедленно созвать внеочередное заседание Верховной Рады, рассмотреть этот вопрос и вызвать всех силовиков и генерального прокурора с отчетом», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что сегодня власть прибегает не только к социально-экономическому геноциду украинцев, но и вообще к их уничтожению.

А.ТУРЧИНОВ также заметил, что в связи с данными событиями должны быть привлечены к ответственности все руководители силовых структур Донецкой области. «В случае бездеятельности власти мы будем требовать отставки всех силовиков, в том числе и генерального прокурора Украины», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что оппозиционные силы будут поддерживать акции протеста чернобыльцев и афганцев, которые завтра начнутся в Украине. «Это наше общее дело, это наша общая позиция», - сказал он.

Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, оппозиция в ВР будет требовать создания временной специальной комиссии, которая бы расследовала события в Донецке.

В свою очередь лидер партии «Фронт Змін», народный депутат из фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК добавил, что на время расследования данного инцидента руководители силовых структур Донецкой области должны быть отстранены от исполнения своих обязанностей. «Они ответствены за сохранение жизни людей, а не за уничтожение людей. Это персональная ответственность Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, проводится ли сейчас сбор подписей за проведение внеочередного заседания, первый заместитель лидера партии «Батьківщина» А.ТУРЧИНОВ заметил, что пока будет проложаться сбор подписей, уже начнется пленарная неделя. Поэтому, по его словам, две фракции обратились непосредственно к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и руководителям других трех фракций, чтобы такое заседание было проведено в среду, 30 ноября, без дополнительного сбора подписей.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.

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Завтра во Львове чернобыльцы и „Свобода” будут пикетировать ОГА

Завтра, 29 ноября, представители ГО „Благотворительный фонд „Дети Чернобыля Львовщины” совместно с Львовской областной организацией ВО «Свобода» и Комитетом общественных организаций Львовской области проведут пикетирование Львовской облгосадминистрации в знак солидарности с донецкими чернобыльцами.

Об этом сообщила УНИАН председатель ГО „Благотворительный фонд „Дети Чернобыля Львовщины” Валентина БУРЕНОК.

Пикетирование начнется в 11.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО „Свобода”, после завершения пикетирования акция продлится в 17.00 возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, где члены Украинской ветеранской организации, Народной рады Украины, Комитета общественных организаций Львовско области выложат свечами надпись «Львів, Донецьк – разом».

Также, как сообщила В.БУРЕНОК, сегодня, 28 ноября, из Львовской области в Киев выедут около сотни ликвидаторов и инвалидов-чернобыльцев, чтобы присоединиться к Всеукраинской акции протеста чернобыльцев под стенами Кабинета министров.

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Донецкие чернобыльцы подали апелляцию на решение суда о запрете их акции

Сегодня донецкие чернобыльцы, пикетирующие областное управление Пенсионного фонда с требованием выплатить им предусмотренные законами пенсии в полном объеме, подали в Донецкий апелляционный административный суд жалобу на решение окружного суда о запрете их акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил один из участников акции, член инициативной группы чернобыльцев Владимир СУМАРУКОВ.

Он объяснил, что апелляционная жалоба подана от двух общественных организаций: донецкой облорганизаций «Союз чернобыльцев Украины» и «Чернобыль – Еднисть» против Донецкого городского совета на решение Донецкого окружного суда от 23 ноября, которыим запрещено проведение акции.

В.СУМАРУКОВ процитировал апелляционную жалобу, в которой сказано, что «Донецкий окружной административный суд вынес 23 ноября незаконное решение с грубейшим нарушением норм процессуального права».

Он напомнил, что акция протеста чернобыльцев проводится с 14 ноября «с целью восстановления конституционных прав по пенсионному обеспечению инвалидов-чернобыльцев и других социально незащищенных слоев населения».

В.СУМАРУКОВ подчеркнул, что чернобыльцы до сегодняшнего дня не подавали апелляцию в связи с тем, что на их юридический адрес данное решение суда не поступало. По его словам, о содержании судебного решения о запрете акций они узнали из информации в интернете.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетируют Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Вчера вечером сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

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Кабмин решил дополнительно выделить 953,3 млн. грн. на соцподдержку в 2011 году

Кабинет министров принял решение о выделении 953,3 млн. грн. дополнительно из Государственного бюджета до конца 2011 года на социальную поддержку.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 23 ноября.

Выделенные средства пойдут на увеличение общего объема субвенции на выплату социальной помощи.

За счет этих средств будут осуществлены выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам.

Кроме того, с целью обеспечения финансовыми ресурсами фактических начислений такой помощи предусмотрено перераспределение годовых объемов данной субвенции из государственного бюджета местным.

«Таким образом, будет обеспечена своевременная и в полном объеме выплата социальной помощи», - отмечено в сообщении.

Сейчас постановление правительства, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, находится на согласовании в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

«После согласования Комитетом (постановления – УНИАН) будут ликвидированы все задержки по выплатам помощи, а социальная поддержка будет обеспечена в полной мере», - отмечено в сообщении пресс-службы Минфина.

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Дело Тимошенко

Президент Польши: евроинтеграция Украины более важная, нежели дело Тимошенко

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ отмечает, что евроинтеграция Украины является важнее, чем дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Б.КОМОРОВСКОМУ хотелось бы, чтобы дело Ю.ТИМОШЕНКО как можно меньше влияло на евроинтеграцию Украины. Но он заметил, что есть много государств ЕС, где это дело вызывает много эмоций. При этом Президент Польши напомнил, что именно эти страны должны парафировать соглашение об ассоциации с Украиной.

«Есть важные дела, но есть, кроме того, важнейшие дела. А если речь идет о важнейших делах, то здесь, без сомнения, есть перспектива участия Украины в европейской интеграции», - сказал он, добавив, что дело Ю.ТИМОШЕНКО, без сомнения, является важным. «Собственно, потому, что когда мы занимаемся важными делами, надо помнить, какие дела являются важнейшими», - добавил Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что имел большие надежды на то, что украинский парламент декриминализирует статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что сегодня будет иметь встречу в польском посольстве с представителем партии Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду спрашивать у представителей оппозиции, в том числе представителей партии Ю.ТИМОШЕНКО, об их отношении к этой возможности относительно 365 статьи», - рассказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

«Мне кажется, что найти найти реальный и хороший выход из такой ситуации, а не только политически использовать сложности в отношениях между Украиной и ЕС», - сказал польский Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ также отметил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО вызывает обеспокоенность в Европейском Союзе, и поэтому сегодня во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ они говорили, как это будет влиять на саммит Украина-ЕС, запланированный на 19 декабря.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в Украине хорошо понимают, что со стороны Европы к нашему государству существует придирчивое внимание. Он выразил удовлетворение, что во время польского председательствования в ЕС Украина впритык приблизилась к подписанию соглашений о создании зоны свободной торговли и ассоциации. «Мы проходим непростой путь, он тернист», - сказал Президент Украины.

Он заметил, что проблемы на пути к евроинтеграции можно разделить на две части: современные и те, которые достались в наследство от советских времен. Ко второй части он отнес устаревшее законодательство в сфере права, в частности Уголовно-процессуальный кодекс. Он пообещал, что парламент в ближайшее время примет новый кодекс. При этом будут учтены предложения Совета Европы, заверил В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович поручил обеспечить лечение и содержание Тимошенко на должном уровне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание эс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на должном, европейском, уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Польши с Брониславом КОМОРОВСКИМ сегодня в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что в последнее время слышал много замечаний от адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО относительно условий ее содержания в тюрьме.

«Я дал поручение всем учреждениям, которые отвечают за эти вопросы, создать все условия, которые предусматривают европейский уровень, – это и лечение, и обследование, и содержание», - сказал Президент.

При этом он опять заявил, что уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО было возбуждено «еще в 2009 году». «Оно досталась нам в наследство – тогда она не была лидером оппозиции, а была премьер-министром», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в начале апреля этого года возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В октябре по этому делу Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с постели. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц.

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Административный передел

Создано Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О ликвидации Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины”.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В то же время другим указом Президента “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики”, во исполнение Законов Украины «О природных монополиях» и «Об электроэнергетике» создана Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики.

Данным указом утверждена предельная численность работников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, в количестве 412 штатных единиц. Также указом утверждено положение об этой комиссии, которым предусмотрено, что она осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. НКРЭ является органом государственного регулирования деятельности в энергетике. В частности, предусмотрено, что эта комиссия устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию, тарифы на ее передачу и поставки; цены на товарный природный газ собственной добычи для субъектов, определенных законом; розничные цены на природный газ, используемый для нужд населения; предельные уровни цен на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. Также устанавливает предельные уровни цен на природный газ для субъектов ведения хозяйства, производящих тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного газа, используемого для производства и предоставления населению и религиозным организациям услуг по отоплению и горячему водоснабжению, при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды); тарифы на транспортировку природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по магистральным и распределительным трубопроводам; тарифы на поставки природного газа и газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

Также Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О ликвидации Государственной комиссии по ценным бумагам». Другим указом Президента предусмотрено создать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку во исполнение Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Им утверждено Положение о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в соответствии с которым предусмотрена предельная численность работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в количестве 575 штатных единиц. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины.

НКЦБФР осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг.

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Президент переименовал ряд национальных комиссий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулироввание в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также В.ЯНУКОВИЧ утвердил Положение об этой Национальной комиссии, предусмотрев предельную численность работников комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в количестве 375 штатных единиц.

В то же время Президент подписал Указ “О ликвидации Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины”.

Кроме того, глава государства создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, ликвидировал Государственную комиссию по регулировании рынков финансовых услуг.

В.ЯНУКОВИЧ также утвердил Положение о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, которым предусмотрена предельная численность работников этой комиссии в количестве 293 штатных единицы. Определено, что Нацкомфинуслуг является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины.

Кроме того, Президент реорганизовал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулироввние в сфере коммунальных услуг. В частности, указом “О ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг” ликвидирована соответствующая комиссия. В то же время другим указом “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг” создана соответствующая комиссия во исполнение Законов Украины «О природных монополиях» и «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг».

Утверждены Положения об этой Национальной комиссии, которым предусмотрена предельная численность работников указанной комиссии в количестве 412 штатных единиц.

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Строительство

В Украине с 1 января вступают в силу новые правила регистрации прав на недвижимость

В Украине с 1 января 2012 года будет введена новая система регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи».

Согласно сообщению, новая система регистрации будет основываться на Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядке предоставления выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 703 от 22 июня 2011 года, а также на Законе Украины № 1878-VI «О внесении изменений в Закон Украины« О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Как отметили в компании, среди основных изменений — создание Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который является единой национальной информационной системой, содержащей сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, а также субъектов таких прав. Администрирование реестра будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции.

В частности, регистрации в реестре подлежат: право собственности; право владения, пользования (сервитута), право пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), право застройки земельного участка (суперфиций), право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право постоянного пользования и право аренды земельного участка, право пользования зданием; ипотека; доверительное управление имуществом; налоговый залог, предметом которого является недвижимое имущество, и другие обременения (например, аресты) на основании судебных решений, решений правоохранительных органов и Государственной исполнительной службы и т.д.

Госрегистрация права собственности и других вещных прав на недвижимость (предоставление отказа в такой регистрации) должна осуществляться в срок, не превышающий 14 рабочих дней. А регистрация ипотеки (или отказ в ней) должна проводиться в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента принятия заявления о государственной регистрации.

Согласно новым правилам, регистрация прав на объект недвижимого имущества будет происходить на основе его индивидуального регистрационного номера, который будет автоматически присвоен каждому объекту недвижимости при проведении государственной регистрации права собственности относительно такого имущества в реестре впервые.

При этом информация, содержащаяся в реестре, не будет общедоступной. Выписки из реестра будут предоставляться в течение 2 рабочих дней ограниченному кругу лиц: собственнику недвижимого имущества; правопреемникам или наследникам владельца недвижимого имущества; лицу, в интересах которого установлено обременение, зарегистрированное относительно недвижимого имущества. Нотариусы и банки смогут пользоваться информацией, содержащейся в реестре, согласно порядку доступа к ней, который будет устанавливаться Министерством юстиции.

По мнению «Бейкер и Макензи», в течение «переходного периода» в начале работы новой регистрационной системы вероятны определенные задержки при регистрации прав на недвижимое имущество.

«Соответственно, текущие транзакции по недвижимости целесообразно завершить до конца 2011 года», - рекомендуют юристы.

Как сообщал УНИАН, в связи с изменением системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, с целью минимизации рисков и затрат на оформление сделок с недвижимостью, их лучше отложить до 2012 года, считает партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ.

Эксперт Всеукраинской Лиги БТИ Дмитрий ПАВЛЕНКО считает, что принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» с 1 января 2012 года приведет к ступору рынка недвижимости и замораживанию сделок с недвижимостью.

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ТЭК

НКРЭ снизила «зеленые» тарифы на декабрь в среднем на 1,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на декабрь 2011 года в среднем на 1,4% по сравнению с установленными для ноября.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 ноября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в декабре снизится с 124,54 коп. до 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – с 136,40 коп. до 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 85,39 коп. до 84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 512,38 коп. до 505,09 коп. за кВт/ч.

Таким образом, зеленые тарифы откатились к октябрьскому уровню. Напомним, на октябрь т.г. комиссия устанавливала базовый минимальный уровень «зеленых» тарифов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.

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Агро

Кабмин утвердил Госпрограмму развития рыбного хозяйства на 2012-2016 гг.

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую экономическую программу развития рыбного хозяйства на 2012-2016 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 23 ноября.

Реализация предусмотренных программой мероприятий, убеждены в Минагропроде, даст возможность обеспечить население Украины рыбной продукцией в соответствии с научно-обоснованными нормами потребления.

Также, реализация программы позволит создать до 5 тыс. дополнительных рабочих мест, повысить доходы работников отрасли и улучшить их социальные условия.

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Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 7° тепла

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточной части и на севере Левобережья небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории страны, днем на Левобережье и в Крыму порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; на юге Крыма ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В столице также без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

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