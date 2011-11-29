ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 ноября

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Налог на роскошь: реальность, профанация или пиар-идея?» пишет: президент юркомпании Jurimex Данил Гетманцев подробно рассказал, почему законопроект вице-премьера Сергея Тигипко о введении налога на роскошь является образчиком абсурда и профанацией…

http://delo.ua/opinions/nalog-na-roskosh-realnost-profanacija-ili-piar-ideja-168663/

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Также «Дело» в публикации «В ближайшие годы на украинском молочном рынке будут громкие сделки» пишет: Украинский молочный рынок начинает консолидироваться. Наиболее вероятный претендент на покупку украинских заводов –компания Lactalis…

http://delo.ua/business/v-blizhajshie-gody-na-ukrainskom-molochnom-rynke-budut-gromkie-sdel-168594/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Механизм саморегуляции», в котором пишет: президент Виктор Янукович начал реформу пяти отраслевых регуляторов. Вчера были обнародованы указы о ликвидации комиссий, регулировавших энергетику, связь, оборот ценных бумаг и фондовый рынок, сферы коммунальных и финансовых услуг…

http://www.kommersant.ua/doc/1826578

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Автогражданка пройдет техосмотр», в котором пишет: страховщики ищут способы победить демпинг и очистить рынок "автогражданки" от недобросовестных участников. С этой целью члены Моторного (транспортного) страхового бюро разработали перечень из 28 мер, направленных на более тщательный контроль платежеспособности компаний…

http://www.kommersant.ua/doc/1826653

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Издание «Экономические известия» в публикации «Соседа уже купили» пишет: в разгар переговоров Москвы и Киева по газу обострился вопрос о перспективах украинской газотранспортной системы: «Газпром» завершил приобретение белорусской ГТС, а Евросоюз, по мнению экспертов, демонстрирует двойные стандарты при создании конкурентных условий на газовом рынке…

http://state.eizvestia.com/full/soseda-uzhe-kupili

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Ипотеку подадут к столу», в котором пишут: НБУ готовит запуск программы ипотечного кредитования через Агентство рефинансирования жилищных кредитов (АРЖК) уже в декабре. Агентство, по предположениям чиновников, должно не только активизировать ипотеку, но и мобилизовать фондовый рынок страны…

http://finance.eizvestia.com/full/ipoteku-podadut-k-stolu

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Газета «Сегодня» в публикации «США и ЕС требуют пустить Тимошенко на выборы» пишет: «США и Евросоюз намерены сотрудничать в продвижении демократии и содействовать модернизации в странах Восточной Европи…

http://www.segodnya.ua/news/14315024.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Борьба с импортом – пока проигрывает отечественный производитель» пишет: ярким примером провала стратегии власти по импортозамещению можно назвать ситуацию, складывающуюся в транспортном машиностроении и производстве сельхозтехники...

http://economics.unian.net/rus/detail/111429

(УНИАН)