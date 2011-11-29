Социальный проект «Наш любимый зоопарк». Итоги І квартала

1 августа 2011 года в Украине стартовал уникальный социальный проект «Наш любимый зоопарк». Проект организован телеканалом Viasat Nature при поддержке крупнейших операторов платного телевидения – компании «Воля» и спутниковой платформы «Viasat», интернет провайдера Triolan, оператора телекоммуникационных услуг Вега, сообщает пресс-служба компании Viasat.

Согласно сообщению, цель проекта – привлечь внимание общества к проблемам трех государственных зоопарков – «Харьковский зоопарк», «Николаевский зоопарк» и Ялтинский зоопарк «Сказка», а также собрать средства на реализацию нужд данных зоопарков. В свою очередь, телеканал Viasat Nature перечисляет в копилку зоопарков 1 гривну за каждый «лайк» на сайте проекта.

Среди вещей первой необходимости - новый вольер для хищников из семейства кошачьих, которые обитают в Николаевском зоопарке. Харьковский зоопарк планирует обзавестись сурикатами, а Ялтинский зоопарк «Сказка» — поселить в звериной семье слонов. Желающие "породниться" с Ялтинским зоопарком уже имеются. Дело осталось за малым: построить им Дом!

Благодаря содействию канала Viasat Nature в вольерах были установлены уникальные кормушки, с помощью которых посетители сайта like-zoo.com могут кормить животных в режиме он-лайн и видеокамеры, через которые можно следить за процессом кормления и жизнью животных.

Механика работы кормушек достаточно проста: Каждое 10-е нажатие специальной кнопки «покормить», которая расположена на сайте like-zoo.com открывает кормушку и выдает порцию корма. Процесс происходит с помощью сервера, который связывается с роутером в вольере и дает ему команду открыть кормушку.

В течение I квартала проекта сайт like-zoo.com посетило более 80 000 человек. Более 76 500 пользователей рассказали о проекте на своих страницах в социальных сетях. Более 30 000 пользователей покормили животных прямо из социальной сети Вконтакте через специальное приложение.

К сожалению, несмотря на высокую активность интернет-пользователей, собранных средств (более 8 000 гривен) недостаточно и основные нужды зоопарков остаются нереализованными.

В настоящее время перечисление денег на счета зоопарков осуществляется с помощью системы платежей «Интеркасса». Перевести деньги можно как, авторизировавшись через социальную сеть, так и анонимно. Еще один способ – распечатать квитанцию и оплатить ее в отделении любого банка. Среди партнеров проекта: лидер интернет-рынка, сервис обмена информацией EX.ua, компания Httpool, компания Smart Links, ресурс о здоровом и ярком образе жизни FeelGood.com.ua.

Команда портала like-zoo.com получила множество добрых откликов от пользователей интернета, многие хотели стать волонтерами.

Ввиду приближающейся зимы проект «Наш любимый зоопарк» уже переставил видеокамеры и автоматические кормушки в вольеры к другим животным. В следующем году команда проекта планирует удивить аудиторию новыми интерактивными функциями портала и стать одним из самых увлекательных ресурсов интернет-пространства.

Проект будет длиться до конца 2012 года. У Вас также есть возможность воплотить мечты зоопарков в реальность!

Давайте поможем тем, кого приручили!