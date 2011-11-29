Литвин: необходимо внести изменения в Конституцию относительно деятельности прокуратуры

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказывается за необходимость внесения изменений в Конституцию Украины относительно деятельности прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время церемонии награждения работников органов прокуратуры знаками отличия Верховной Рады.

По мнению В.ЛИТВИНА, во внимательном анализе и пересмотре нуждается соответствующий раздел Конституции с учетом сегодняшних реалий.

Он надеется, что новый закон о прокуратуре будет в первую очередь результатом работы практиков и специалистов, а не политиков. «Этот закон должен быть написан людьми знающими, которые имеют соответствующий опыт работы», - сказал В.ЛИТВИН.

Глава парламента отметил важность реформирования правоохранительной системы, в частности, необходимости принятия нового Уголовного процессуального кодекса. Проекты законов о прокуратуре и о Службе безопасности, а также Концепция реформирования правоохранительных органов, сказал он, должны быть разработаны на протяжении года после принятия нового Уголовного процессуального кодекса.

Председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что с момента принятия Уголовного кодекса прошло 10 лет, отметив, что он «в значительной мере отстал от жизни», и высказался за принятие новой редакции этого законодательного акта.

Кроме того, В.ЛИТВИН прогнозирует сложное рассмотрение в парламенте законопроекта о исполнении решений судов во втором чтении.

По его словам, Конституция запрещает принимать законы, ограничивающие существующие права граждан и ухудшающие жизнь людей. Вместе с тем, В.ЛИТВИН отметил, что социальные законы в настоящее время чрезвычайно сложно выполнять, поскольку «для этого нужен еще один бюджет».

«Нам нужно найти выход из этой сложной ситуации, искать диалог, чтобы сказать, какие есть возможности и что необходимо сделать», - сказал он, добавив, что парламент вместе с правительством ищут решение.

«Нужно сказать, какие законы и в каком объеме будут выполняться», - отметил В.ЛИТВИН, отметив, что в Украине 124 категории льготников.

Председатель ВР сообщил, что к законопроекту поступило почти 500 поправок.