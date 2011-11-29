Клюев возглавил Межведомственную комиссию по вопросам Всеукраинской переписи населения

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ возглавил Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, соответствующее решение утверждено постановлением Кабинетом министров Украины № 1205 от 28 ноября «О мерах по подготовке и проведению Всеукраинской переписи населения».

Основной задачей комиссии, согласно ее положениям, является содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения; подготовка предложений по определению путей, механизмов и способов решения вопросов материально-технического, финансового и организационного обеспечением подготовки и проведения переписи.

Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным, районным в Киеве и Севастополе государственным администрациям поручено образовать до 15 декабря территориальные комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и утвердить положение о них.

Сельским, поселковым и городским советам рекомендовано образовать соответствующие территориальные комиссии до 31 декабря 2011 года.

Кроме того, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству чрезвычайных ситуаций, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной пенитенциарной службе, другим центральным органам исполнительной власти, которые имеют закрытые территории, поручено провести работу, связанную с подготовкой к переписи, и обеспечить проведение переписи военнослужащих, лиц, которые находятся в местах лишения свободы, лиц, которые находятся на закрытых территориях и в других местах временного или постоянного проживания (нахождения).

Вместе с тем Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, молодежи и спорта должны провести работу, связанную с подготовкой к переписи, и обеспечить проведение переписи лиц, которые постоянно находятся в заведениях здравоохранения и учреждениях и заведениях социального обслуживания, а также лиц, место проживания (нахождения) которых зарегистрировано по местонахождению центра учета бездомных лиц, где они находятся на учете, или заведения для бездомных лиц, где им предоставляется временное пристанище.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение переписи граждан Украины, которые в период проведения переписи находятся за ее пределами, в том числе работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, членов их домохозяйств.

Программа переписи должна быть утверждена Государственной службой статистики с участием профильных центральных органов исполнительной власти до 1 марта 2012 года.