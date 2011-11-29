Сегодня в УНИАН пройдет тренинг “Как правильно одеться/раздеться для работы?”

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” пройдет тренинг “Как правильно одеться/раздеться для работы?”.

В рамках тренинга от Инессы ПУСТОВАЛОВОЙ и Елены ГОНЧАРЕНКО можно узнать о правилах формирования делового дресс-кода, о законах подбора делового гардероба по цвету, стилю, форме и силуэту, а также глубже понять значение дресс-кода в корпоративной культуре компаний.

Подробнее о семинаре можно прочитать по ссылке: http://seminars.unian.net/ukr/detail/130

Напомним, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта (http://www.unian.net/ukr/news/news-426297.html).

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории следует сообщить об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.