Фирташ избран председателем Совета ФРУ

Глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ избран председателем Совета Федерации работодателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил бывший до этого председателем Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий ОЛИЙНЫК.

Напомним, что Президиум Совета Федерации работодателей Украины рекомендовал кандидатуру председателя Объединенного движения работодателей Украины Дмитрия ФИРТАША на должность председателя Совета ФРУ.

Также президиум Совета ФРУ рекомендовал Совету Федерации работодателей Украины избрать заместителями председателя Советы Анну БЕЗЛЮДНУЮ, Вячеслава БЫКОВЦА, Алексея МИРОШНИЧЕНКО, Дмитрия ОЛИЙНЫКА и Олега ШЕВЧУКА.

Кроме того, Президиум Совета ФРУ принял в состав ФРУ новых членов – Всеукраинскую федерацию работодателей в сфере туризма, Объединение организаций работодателей Харьковской области. Ассоциация «Укролияпром» стала ассоциированным членом Федерации работодателей Украины.