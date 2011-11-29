Главное на 29 ноября (день)

Финансы

Принятие госбюджета на 2012 год ожидается в конце декабря - Акимова

Принятие законопроекта о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении и в целом ожидается в конце декабря.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день проект бюджета корректируется в правительстве, а затем произойдет корректировка документа в Верховной Раде.

«Сейчас правительство корректирует документ у себя внутри, потом будет корректировка в комитете (парламентском – УНИАН) с депутатами. Все корректировки будут сделаны до второго чтения», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что принятие документа в целом может состояться в предпоследнюю неделю декабря.

«Надеюсь, что в предпоследнюю неделю декабря», - сказала И.АКИМОВА, отвечая на вопрос, когда можно ожидать принятия документа в целом.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

14 ноября председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что парламент планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

Всемирный банк считает необходимым провести коррекцию параметров проекта госбюджета Украины на 2012 год, основываясь на более консервативных макропоказателях.

«Считаю, что это необходимо сделать, поскольку бюджет базируется на прогнозе роста экономики на уровне 5%. Когда бюджет еще разрабатывался и подавался в парламент, такой прогноз мог считаться реалистичным, но сейчас он выглядит излишне оптимистическим», - сказал директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» от 24 ноября т.г.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.

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Кабмин снизил прогноз роста ВВП в 2012 году

Правительство Украины снизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на съезде Федерации работодателей Украины.

«События последних месяцев заставляют нас перейти на более осторожный сценарий. Мы где-то думаем и ориентируемся на 4% роста (ВВП)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.

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Moody`s сохранило негативный прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сохранило негативный прогноз для украинской банковской системы.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, прогноз основан на ожиданиях, что из-за медленного восстановления экономики условия кредитования в ближайшие 12-18 месяцев будут оставаться негативными, при этом прибыльность находится на низком уровне, высокая доля плохих кредитов. Кроме того, существует ограниченный доступ к внутренним ресурсам, что вынудило банки уменьшить долю заемного капитала.

По мнению Moody`s, замедление темпов восстановления мировой экономики приведет к сжатию спроса на сырьевые товары, в частности, на сталь и другие металлы, которые занимают большую долю в украинском экспорте.

Учитывая вышесказанное, Moody`s прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2012 году до 4%, с 4,5% в 2011 году. Также прогнозируются слабые темпы в наращивании кредитования, в особенности в розничном сегменте, что связано с медленным восстановлением потребления.

Также, по мнению Moody`s, уровень проблемных кредитов в системе остается высоким. По данным рейтингового агентства доля просроченных более чем на 90 дней и реструктуризированных кредитов в среднем составляла около 40% в первой половине 2011 года, тогда как обеспечение – только 20% от общего портфеля.

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Соцполитика

Кабмин поручил ликвидировать региональные спецкомиссии, подтверждавшие статус чернобыльца

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций оптимизировать систему медицинских экспертиз относительно подтверждения статуса лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 23 ноября №1210, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, правительство поручило ликвидировать областные и городские специализированные врачебно-консультативные комиссии, в полномочия которых входило подтверждение причинно-следственной связи болезней у лиц, претендующих на получение статуса чернобыльца, с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов.

Кроме того, количество аналогичных межведомственных экспертных комиссий в Украине будет сокращено до двух, детских специализированных комиссий – до трех.

Кроме того, министерствам поручено разработать и утвердить порядок участия ВОО «Союз Чернобыль Украина» в принятии решений о предоставлении гражданам статуса лица, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

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Тигипко предлагает сократить количество фондов соцстрахования с четырех до двух

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО предлагает сократить количество фондов социального страхования с четырех до двух.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на съезде Федерации работодателей Украины.

«Если посмотреть на комплекс, а вместе с этим на реформу социальных фондов, - а там просится реформа, потому что я вижу, что из 4 фондов легко сделать 2», - отметил он.

С.ТИГИПКО также предлагает создать гибкий подход к уплате работодателями взносов на охрану труда. «За счет администрирования сократить нагрузку, за счет некоторых моментов подвести к тому, что тот, кто не занимается охраной труда, платит больше, а у кого нет выборки по проблемам по охране труда, - тот платит меньше», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр также отметил, что препятствием в реформировании соцфондов станет политика.

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Фирташ избран председателем Совета ФРУ

Глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ избран председателем Совета Федерации работодателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил бывший до этого председателем Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий ОЛИЙНЫК.

Напомним, что Президиум Совета Федерации работодателей Украины рекомендовал кандидатуру председателя Объединенного движения работодателей Украины Дмитрия ФИРТАША на должность председателя Совета ФРУ.

Также президиум Совета ФРУ рекомендовал Совету Федерации работодателей Украины избрать заместителями председателя Советы Анну БЕЗЛЮДНУЮ, Вячеслава БЫКОВЦА, Алексея МИРОШНИЧЕНКО, Дмитрия ОЛИЙНЫКА и Олега ШЕВЧУКА.

Кроме того, Президиум Совета ФРУ принял в состав ФРУ новых членов – Всеукраинскую федерацию работодателей в сфере туризма, Объединение организаций работодателей Харьковской области. Ассоциация «Укролияпром» стала ассоциированным членом Федерации работодателей Украины.

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Под Кабмином потерял сознание чернобылец

В парке напротив Дома правительства происходит столкновение между милицией и участниками акции, протестующими против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке чернобыльцы и афганцы пытались установить палатки, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» помешали им, в частности, отобрали несколько палаток и креплений к ним.

Во время столкновения с милицией под Кабинетом министров стало плохо председателю Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимиру ПРОСКУРИНУ.

Ему вызвали «скорую помощь», но медики, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что он не нуждается в медицинской помощи.

В то же время, по словам народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея ПАШИНСКОГО, В.ПРОСКУРИН лежит без сознания, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В данное время короткое столкновение между митингующими и милицией прекратилось. Бойцы «Беркута» изъяли несколько палаток и отошли вглубь парка.

Со временем бойцы спецподразделения милиции «Беркут» заблокировали вход в Мариинский парк со стороны Верховной Рады.

Правоохранители пытаются предотвратить объединение участников акции протеста против отмены льгот, которые митингуют напротив Дома правительства, с их товарищами, расположившимися в парке на холме напротив Кабмина.

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ТЭК

Беларусь с 1 декабря повышает экспортную пошлину на нефть

Минск. Республика Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 26 ноября 2011 года №1601.

«С 1 декабря экспортная пошлина на нефть вырастет на 3,5% - с 393 долл. до 406,6 долл. за 1 тонну. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, с 1 декабря составит 268,3 долл. за 1 тонну против 259,3 долл. в ноябре. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На бензины товарные и прямогонный бензин ставки вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, повышены с 353,7 долл. до 365,9 долл. за 1 тонну. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы составит 221,8 долл. вместо 236,5 долл.», - разъяснили в пресс-службе белорусского правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2011 года Беларусь вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле «60/66». Речь идет о продукции, вывозимой с территории Беларуси за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно с 1 октября экспортная пошлина на нефть была снижена путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).

Справка УНИАН. Данное постановление правительства Беларуси вносит изменения в постановление Совета Министров от 31 декабря 2010 года №1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО от 31 декабря 2010 года №716 «О ставках вывозных таможенных пошлин».

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Газпром: добыча сланцевого газа в Европе связана с экологическими рисками и высокой стоимостью

Москва. Добыча сланцевого газа в Европе связана с серьезными экологическими рисками и высокой стоимостью.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром» по итогам заседания совета директоров, который принял к сведению результаты мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

На заседании было отмечено, что промышленная добыча сланцевого газа ведется в настоящее время только в США и Канаде. Добыча сланцевого газа связана с серьезными экологическими рисками. В частности, существует угроза загрязнения поверхности земли и подземных вод химическими реагентами, которые применяются в процессе добычи. Это уже привело к запрету на разведку и добычу сланцевого газа во Франции. В ЮАР и отдельных регионах Германии объявлен временный мораторий на проведение буровых работ и гидроразрыва пласта до завершения независимой оценки воздействия на окружающую среду. Мораторий также действует в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси (США).

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам добычи газа в Европе. Отмечено, что помимо экологических, существуют также юридические ограничения, связанные с особенностями прав собственности на землю и недра, использованием и утилизацией воды, а также высокой плотностью населения.

Кроме того, отмечалось, что в настоящее время в Европе отсутствует необходимое оборудование для разработки сланцевых месторождений. Таким образом, себестоимость добычи сланцевого газа в Европе, по предварительным оценкам, будет приблизительно в два раза выше, чем в США.

Участники заседания подчеркнули, что за последний год не получили распространения какие-либо прорывные технологии, позволяющие существенно снизить стоимость добычи сланцевого газа. При этом ужесточение экологических требований к компаниям, разрабатывающим сланцевые залежи, может увеличить стоимость производства сланцевого газа.

Правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа.

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Eni намерена инвестировать 55 млн. долл. в разведку сланцевого газа во Львовском бассейне

Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A намерена инвестировать 55 млн. долл. в проект разведки сланцевого газа во Львовском бассейне.

Такую сумму инвестиций компания озвучила 28 ноября в ходе презентации проекта разведки и добычи сланцевого газа во Львовском бассейне в Государственной службе геологии и недр Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Госгеонедр.

В сообщении отмечается, что целью геологоразведочных работ должно стать подтверждение предположения о потенциале сланцев палеозойского периода и снятия рисков для выбора места проведения добычи. Программа геологоразведочных работ рассчитана на период 2012-2015 гг.

Специалисты отметили, что разработка территории региона должна включать нетрадиционный подход в изучение и добычу, а также в обязательном порядке будет использовать технологию гидроразрыва.

В ходе работы планируется продлить процесс разведки на стадии разработки для уменьшения рисков, т.к. территория является новой для изучения и требует адаптации под украинскую сланцевую породу.

Понятие нетрадиционной разведки скважины будет включать проведение работ в два этапа: бурение вертикальной скважины и бокового горизонтального отвода ствола, которые составляют один кластер. По презентованной совместно с британской компанией Cadogan Petroleum программе предусматривается бурение 4 кластеров.

Общая сумма проекта, который включает бурение разведывательных кластеров, геологические и геофизические работы, приобретение и повторную обработку 2D-сейсмики, будет составлять около 55 млн. долл. При условии своевременного выполнения всех пунктов программы, первые поисковые скважины будут пробурены в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Напомним, компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведет разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).

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Фондовый рынок

Украинская Interfoam отложила IPO на 2012 год

Варшава. Крупнейший в Украине производитель пенополиуретана компания Interfoam решила отложить проведение объявленного на прошлой неделе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

«Решение принято в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией и текущей трудной ситуацией на рынках капитала» - отмечает компания.

Уполномоченный представитель Interfoam по контактам со СМИ в Польше Беата ЧЬОЧЕК сообщила УНИАН, что фирма после консультаций с лид-менеджером IPO Domem Maklerskim BZ WBK в связи с текущей ситуацией на рынках решила даже не проводить book-building, который должен был начаться сегодня.

Представитель DM BZ WBK Ян РАКОВСКИ сказал УНИАН, что компания приостанавливает IPO до улучшения ситуации на мировых рынках, заметив, что продажа акций может состояться не ранее второго квартала 2012 года.

От отметил, что основная документация по IPO может быть использована для второй попытки размещения в течение года, заметив, что сам проспект будет обновлен дополнительной информацией.

В частности, по его словам, речь идет о разрешении Антимонопольного комитета Украины на покупку Interfoam завода своего конкурента Foamline, а также результатами работы за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Interfoam объявил о намерении продать 33% своих акций на Варшавской фондовой бирже для финансирования инвестиционной программы развития компании, которую он оценивает от 20,7 до 21,6 млн. евро.

Компания определила максимальной ценой размещения одной акции 3,7 злотых, что в случае покупки бумаг инвесторами по такой цене, позволило бы ей привлечь около 19,1 млн. евро (по курсу 1 евро=4,5 злотых; без учета оплат за IPO).

Компания планировала объявить цену размещения 9 декабря и провести дебют 15 декабря.

Справка УНИАН. По данным Interfoam, в 2010 году ее доля на украинском рынке составляла более 50%, в то время, как крупнейшего ее конкурента российской Foamline - около 20%.

В 2010 году компания, которая имеет два завода в Киевской и Днепропетровских областях, продала 13,6 тыс. из 19 тыс. тонн произведенного в Украине пенополиуретана.

Доходы компании в прошлом году увеличились до почти 39,8 млн. евро с 23,3 млн. евро в предыдущем году, а чистая прибыль выросла до 5,5 млн. евро с 4,6 млн. евро годом ранее.

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Завтра на востоке Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в восточной части - небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

В Киевской области в среду - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

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