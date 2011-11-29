«Фокстрот» наградил лучших фототворцов конкурса "Молодое лицо Украины"

25 ноября 2011 года авторы двадцати четырех наилучших работ-победительниц Всеукраинского фотоконкурса "Молодое лицо Украины" были приглашены в Киев на церемонию награждения, сообщили УНИАН в пресс-службе ГК "Фокстрот".

Конкурс организовали Государственная служба молодежи и спорта Украины совместно с Министерством культуры Украины и Национальным союзом фотохудожников Украины. Компетентное жюри отобрало среди 300 фотографий 24 наилучших работы в восьми номинациях: "Молодежь и государство" "Профессии молодых", "Талантливая молодежь Украины", "Украинское студенчество", "Досуг молодежи", "Выбор молодежи - здоровье", "Все разные - все равные" и "Нас объединяет Украина". Авторы лучших работ собрались в фойе Киевского Национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенка-Карого, где состоялось награждение победителей.

"Фотоконкурс является логическим продолжением последовательной работы, которая ведется службой для самосовершенствования молодежи, ее всестороннего развития, организации содержательного досуга и поддержки творческих способностей молодежи" - шла речь в приветствии председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиля Сафиуллина.

Представители Министерства культуры Украины и Национального союза фотохудожников Украины, Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта КГГА отметили высокий профессиональный уровень работ, которые были признаны победителями конкурса.

Кроме дипломов и призов от организаторов, победители также получили подарки от партнера конкурса - Группы компаний "Фокстрот", которая уже четыре года выступает в качестве партнера конкурса. Бизнес с художественным названием наградил ряд фотографий, среди которых работы "Фотоздыбанка" (автор - Евгения Картушова из Ивано-Франковска), "Зеленая фантазия" (Ольга Добровольська из Николаевщины), "Маковый цвет" (Александр Володин из Херсона), "Радуюсь. Мечтаю. Живу" (Андрей Корольчук из Житомирщины). Партнерство ГК "Фокстрот" с организаторами конкурса - системное и происходит в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса. От имени соучредителей бизнеса Геннадия Выходцева и Валерия Маковецкого пресс-секретарь компании Алевтина Белецкая вручила подарки и поблагодарила талантливых художников за яркую фотонаработку.

"Это конкурс, в котором неугомонная энергия молодежи, свежий взгляд на жизнь общества сочетают с сознательной государственнической позицией фотохудожников и героев их фотографий, - сказала во время торжественной церемонии пресс-секретарь ГК "Фокстрот". – Ежегодно мы собираемся на финал конкурса в учебном заведении, которое воспитывает художников, ежегодно мы приветствуем наилучших молодых фотохудожников страны, и верим, что поддержка талантливой молодежи сделает нашу Украину улыбающейся и красивой".

С работами победителей Всеукраинского фотоконкурса "Молодое лицо Украины" 2011 года организаторы предлагают ознакомиться на выставке в фойе Киевского Национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенка-Карого, которая будет проходить до новогодних праздников.