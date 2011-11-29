Общественность требует от Януковича безотлагательного урегулирования админуслуг

Негосударственные общественные организации обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием безотлагательно урегулировать на законодательном уровне предоставление административных услуг в стране.

Текст соответствующего обращения сегодня был обнародован на пресс-конференции в УНИАН.

"С 2008 года в Украине готов проект административно-процедурного кодекса, а с 2009 - проект Закона "Об административных услугах". Их принятие с 2002 года является частью международных обязательств Украины. Эти законопроекты прошли широкое публичное обсуждение и получили поддержку международных экспертов", - говорится в обращении.

Представители общественных организаций напоминают, что до сих пор остается неизвестным количество административных услуг. "По оценкам правительственных чиновников и экспертов, их насчитывается от 3 до 6 тысяч. Также никто не знает количества предприятий - предоставителей услуг. По информации Президента Украины, их около 12 тысяч. Кроме того, не учитываются средства, полученные за предоставление таких услуг, которые проходят мимо государственного бюджета Украины. В 2009 году, по данным премьер-министра Украины, их сумма составляла около 10 млрд. грн. ежегодно", - указывается в обращении.

"Мы считаем, что ситуацию можно исправить лишь безотлагательным принятием законодательных актов, связанных с предоставлением административных услуг гражданам и бизнесу. Поэтому обращаемся к Президенту Украины с призывом как можно быстрее внести на рассмотрение парламента проект Административно-процедурного кодекса Украины и проект Закона "Об административных услугах". Также мы призываем депутатов внести в повестку дня упомянутые проекты законов и принять их", - подчеркивают представители общественных организаций.

Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор ТИМОЩУК напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ 9 ноября внес на рассмотрение парламента проект Закона "Об административных услугах". "Однако проект Административно-процедурного кодекса где-то пропал между Кабинетом министров и Администрацией Президента, поскольку еще в мае Кабмин его одобрил и отдал Президенту вместе с проектом закона об административных услугах, а Президент в парламент донес лишь один законопроект, и что произошло с другим - никто, к сожалению, не знает", - добавил эксперт.

По его словам, законопроект об административных услугах предусматривает некоторые позитивные нормы. В частности, создание единого центра по предоставлению административных услуг, ограничение хозяйственной деятельности органов власти, предоставляющих админуслуги, а также создание единого веб-портала по предоставлению админуслуг. "Но, к сожалению, законопроект не дает ответа на другие ключевые проблемы и вопросы. Граждане и бизнес называют ключевыми проблемами слишком сложную процедуру предоставления услуг и определения их стоимости. Но законопроект этот вопрос не решает", - считает В.ТИМОЩУК.

"Мы как общественность не доверяем Кабинету министров и не можем отдать правительству установление платы и требуем, чтобы именно закон, парламент определял такие наиболее важные услуги и плату за них", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, народный депутат Ольга БОДНАР (фракция "БЮТ-Батькивщина") сообщила, что профильный комитет Верховной Рады одобрил проект Административно-процедурного кодекса. "Но с 2008 года мы не можем продвинуться дальше. Я думаю, что государство не заинтересовано в таких законах, поскольку пока государство нам диктует свои условия и пока граждане находятся не в равном положении с государством, до тех пор государство будет рассказывать, что нам скоро нужно будет платить за воздух", - подчеркнула она.