Главное на 29 ноября (вечер)

Финансы

Принятие законопроекта о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении и в целом ожидается в конце декабря.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день проект бюджета корректируется в правительстве, а затем произойдет корректировка документа в Верховной Раде.

«Сейчас правительство корректирует документ у себя внутри, потом будет корректировка в комитете (парламентском – УНИАН) с депутатами. Все корректировки будут сделаны до второго чтения», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что принятие документа в целом может состояться в предпоследнюю неделю декабря.

«Надеюсь, что в предпоследнюю неделю декабря», - сказала И.АКИМОВА, отвечая на вопрос, когда можно ожидать принятия документа в целом.

Правительство Украины снизилопрогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на съезде Федерации работодателей Украины.

«События последних месяцев заставляют нас перейти на более осторожный сценарий. Мы где-то думаем и ориентируемся на 4% роста (ВВП)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на проверки малого бизнеса до конца первого квартала 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ.

«Формы (отчетности — УНИАН) будут утверждаться и доводиться к сведению налогоплательщиков. Пока они их заведут, зарегистрируют... Именно для избежания недоразумений с налогоплательщиками принято данное решение. По нашему мнению, оно минимум будет длиться до первого квартала», - отметил он.

Кроме того, С.ЛЕКАРЬ уточнил, что уплаченные малым бизнесом налоги не являются бюджетообразующими и ГНСУ рассматривает вопрос о постепенном «снижении внимания» к нему с точки зрения проверок.

Фондовый рынок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом от 23 ноября 2011 г. назначил Дмитрия ТЕВЕЛЕВА главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Данное переназначение связано с ликвидацией Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председателем которой был Д.ТЕВЕЛЕВ, и созданием на ее основе НКЦПФР.

Напомним, 23 ноября 2011 г. Президент Украины также подписал Указы «О ликвидации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», согласно которому ликвидационную комиссию возглавит Д.ТЕВЕЛЕВ, и «О Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка», декларирующий основные цели и принципы работы НКЦПФР.

Социальная политика Фактический размер прожиточного минимума в октябре 2011 года составил 1,054 тыс. грн.

Как сообщается на официальном сайте Федерации работодателей Украины (ФРУ), на выполнение Генерального соглашения о социально-экономической политике Министерство социальной политики предоставило соответствующую информацию о фактическом прожиточном минимуме в ценах октября т.г.

Фактический прожиточный минимум для детей до 6 лет в октябре был определен Минсоцполитики на уровне 963,47 грн. В частности, в структуре данного показателя стоимость продуктов питания составила 588,31 грн. (61,1% расходов), стоимость непродовольственных товаров — 185,93 грн. (19,3%), стоимость услуг, в частности коммунальных, - 189,23 грн.; фактический прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет установлен на уровне 1,217 тыс. грн., в том числе стоимость продуктов питания — 792,56 грн., непродовольственных товаров — 195,78 грн., услуг — 228,34 грн.

Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц в октябре составил 1,129 тыс. грн., в том числе стоимость продуктов питания — 591,83 грн., непродовольственных товаров — 205,23 грн., услуг — 292,45 грн.

Для лиц, утративших работоспособность, фактический прожиточный минимум в прошлом месяце составил 828,71 грн., в частности, расходы на продукты питания определены в размере 440,45 грн., на непродовольственные товары — 169,52 грн., на услуги — 218,74 грн.

Более 40 чернобыльских организаций Украины создали координационный комитет по согласованию своих действий во время акций протеста.

Об этом заместитель председателя Кременчугской городской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Анатолий МОКРЫЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.МОКРЫЙ обвинил главу всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрия АНДРЕЕВА в том, что из-за него чернобыльские организации действовали разрозненно.

А.МОКРЫЙ убежден, что Ю.АНДРЕЕВ не может возглавлять общественную организацию, поскольку он является штатным сотрудником Кабинета министров Украины и «предал чернобыльцев».

«Об этом было сказано на отчетном собрании чернобыльцев в Миргороде, и там было сказано, что он не может работать в «Союзе Чернобыль», потому что работает штатным консультантом в Кабинете министров», - сказал А.МОКРЫЙ.

Он высказал надежду, что созданный координационный комитет, в состав которого вошли более 40 чернобыльских организаций, поможет людям более слажено организовывать акции протеста.

А.МОКРЫЙ также отметил, что комитет будет сотрудничать с другими организациями, которые поддерживают акции протеста чернобыльцев, в том числе с теми, которые отстаивают права ветеранов войны в Афганистане, «детей войны», предпринимателей.

В свою очередь, председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимир ПРОСКУРИН заявил, что чернобыльские организации не учувствуют в каких-либо играх, а отстаивают свои права.

«Работая в рабочей группе Сергея ТИГИПКО, я пришел к твердому убеждению, что существуют какие-то «качели» между двумя вице-премьерами – Сергеем ТИГИПКО и Андреем КЛЮЕВЫМ. На заседании (рабочей группы представителей льготных категорий граждан, которая сотрудничала с С.ТИГИПКО - УНИАН) мы о чем-то договариваемся, приезжаем через несколько дней, и начинаем все с начала. Оказывается, в это время Ю.АНДРЕЕВ побывал в кабинете у А.КЛЮЕВА, и вот, мне приходится слышать, что А.КЛЮЕВ хочет нашими руками кого-то там снять…», - заявил В.ПРОСКУРИН.

Он еще раз подчеркнул, что политики не имеют никакого отношения к акциям чернобыльцев. «Мы выступаем с протестом против правительства, поскольку оно залезло нам в карман, и никто за нами не стоит», - подчеркнул В.ПРОСКУРИН.

«Власть, за которую, к сожалению, и мы голосовали, пошла в наступление на социально незащищенные категории граждан», - отметил он.

«Наша власть окончательно свихнулась, они не обращают внимания, что меньше года осталось до выборов, они вообще ни на что внимания не обращают. Они переступили через человеческую жизнь», - добавил В.ПРОСКУРИН.

По его словам, сотни милиционеров вместо того, чтобы бороться с преступностью, брошены на борьбу с чернобыльцами с целью помешать им проводить акции протеста против антисоциальной политики власти.

Кроме того, председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля заявил, что власть ведет информационную войну против чернобыльцев, «пытаясь столкнуть лбами» с другими людьми.

«К сожалению, в этой войне, на стороне Кабинета министров выступил руководитель одной из чернобыльских организаций Ю.АНДРЕЕВ – фактически его словами говорит пресс-служба Кабинета министров. Додуматься только - она заявила, что в акциях протеста принимают участие какие-то неправильные чернобыльцы и организации-клоны», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Сопредседатель Всеукраинского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ сообщил, что чернобыльцы поддержат 1 декабря всеукраинскую забастовку «Переучет власти». В 12.00 на своих рабочих местах те, кто поддерживает акцию, выставят табличку «Переучет», что будет символизировать недовольство политической и экономической ситуацией в стране.

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что в государственном бюджете недостаточно средств для обеспечения всех социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на съезде Федерации работодателей Украины.

«Идти на все требования (чернобыльцев, афганцев – УНИАН) мы не можем, у нас нет на это денег», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, с учетом долгов на выплаты всем льготным категориям граждан необходимо 170 млрд. грн. Вице-премьер уточнил, что, в частности, на выплаты чернобыльцам необходимо 6,6 млрд. грн., участникам войны - 10 млрд. грн., «детям войны» - 10 млрд. грн.

Также С.ТИГИПКО отметил, что сегодня вышло постановление Кабмина о повышении социальных гарантий для чернобыльцев. «Это серьезное постановление с большими возможностями для тех ликвидаторов, которые действительно принимали участие в ликвидации», - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, Кабмин не может удовлетворить требования всех льготников.

«Слышать людей, безусловно, надо, но есть граница, которую мы переступить не можем», - резюмировал С.ТИГИПКО.

Правительство на сегодняшний день не может пойти на осуществление всех социальных выплат, поскольку это может привести к подрыву финансовой стабильности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на съезде Федерации работодателей Украины.

«Что можем сделать для людей – мы делаем. Все, что чревато подрывом финансовой стабильности государства, – на это пойти мы не можем», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство приняло решение о повышении пенсии инвалидам-чернобыльцам І группы до уровня, превышающего 5 тыс. грн., инвалидам ІІ группы - до уровня около 5 тыс.

«Это то, на что мы, взвесив все свои возможности, можем пойти. Но государство не имеет сейчас возможности выполнить все те иски, которые государству предъявлены. Это путь не только в никуда, а путь к финансовой катастрофе», - сказал Н.АЗАРОВ.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63