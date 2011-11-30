Анонс на 30 ноября

* 30 ноября - 1 декабря состоится государственный визит Президента Украины Виктора Януковича в Государство Израиль. В рамках визита запланировано проведение переговоров Главы Украинского государства с Президентом Израиля Ш.Пересом и Премьер-министром Б.Нетаньягу. Планируется также подписание ряда двусторонних документов.

* В Киеве состоится Международный форум по пищевой безопасности. Организаторы: Проект IFC «Безопасность пищевой продукции в Украине» (при поддержке Министерства финансов Австрии) в сотрудничестве с агентством «AgriEvent» Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Участники: Николай Присяжнюк, министр аграрной политики и продовольствия Украины; Мартин Райзер, директор МБРР в Украине, Молдове и Беларуси; Ги Эллена, региональный директор IFC по вопросам агробизнеса; Линдер Треппел, руководитель Внешнеэкономической программы, Министерства финансов Австрии.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится национальная презентация Отчета о конкурентоспособности регионов Украины 2011.

* Состоится экспертная толока «Общее авиационное пространство с ЕС: как интегрировать украинское небо?». Участники: О.Рыбачук, руководитель ОО "Центр ЮЕЙ"; И.Косcе, старший научный сотрудник Центра экономических исследований и политических консультаций; А.Винюков-Прощенко, доцент кафедры экономики Национального авиационного университета; Ю.Чередниченко, ген.директор ГП «Украерорух»; Б.Шиянов, председатель подкомитета по вопросам авиационного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи; Ю.Герасимчук, руководитель группы международных авиационных организаций комплекса стратегического развития компании «Аеросвіт».

* Состоится конференция «Двадцать лет трансформации в финансовом секторе Польши. Польское ноу-хау для Украины». Организаторы: Международный Фонд Блейзера и Посольство Республики Польша. Участники: Генрик Литвин, Посол РП в Украине, Беата Ярош, зам.главы Варшавской Фондовой Биржи, Дагмара Вєчорек-Бартчак, директор Сектора страхования Комиссии финансового надзора, Павел Вычаньски, советник Главы Национального Банка Польши, Департамент Финансовой системы, Владимир Бандуров, зам.министра экономического развития и торговли Украины, Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Сергей Макацария, директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Минфина Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Регулирование рынка радиооборудования в Украине глазами международного бизнеса». Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: Светлана Папушина, зам.ген.директора, Sony Ukraine; Кодзи Терадзима, директор, Panasonic Ukraine; Виктор Бернадский, менеджер по техническому регулированию, Panasonic Ukraine; Константин Макуха, директор департамента управления звеньями снабжения, LG Electronics Ukraine; Андрей Бугай, руководитель отдела логистики, Samsung Electronics Ukraine.

* Пресс-конференция на тему: "Энергоэффективные решения национального проекта "Открытый мир". Участники: директор ГП "Национальный проект "Открытый мир" Игорь Курус; глава представительства "Интел Юкрейн Микроэлектроникс" Владимир Шаров; директор ООО СП "Технологии и инвестиционный консалтинг" Владимир Матюшко.

* Пресс-конференция на тему: «Чем закончится для украинцев передача функций БТИ Укргосреестру?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко и председатель правления Союза консультантов по недвижимости Виктор Несин.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Раздельная жизнь - спокойная жизнь», посвященная информационной кампании по популяризации раздельного сбора отходов. Участники: директор ГП «Укрэкоресурсы» Евгений Романенко, ген.директор компании «РЕМОНДИС Украина» Штефан Крессе, исполнительный директор Ассоциации внешней рекламы Роман Паламарчук. В рамках информационной кампании будет представлен видеоматериал, призванный побудить общественность к сортировке и воспитанию культуры обращения с отходами. Раздельный сбор бытовых отходов - это сбор бытовых отходов по отдельным компонентам, включая сортировку бытовых отходов, с целью последующей переработки ресурсоценных компонентов (бумага, стекло, полимеры, металл). Благодаря переработке ресурсоценных компонентов бытовых отходов уменьшается нагрузка на свалки и экономятся сырьевые ресурсы. С августа 2011 года ГП «Укрэкоресурсы» вместе с ООО «Селтик» (группа компаний РЕМОНДИС) реализовывают социальную кампанию по раздельному сбору отходов, в рамках которой в столице размещены соответствующие лайт-борды (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097-362-53-11, press@uecr.gov.ua .

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию на тему: «Отмена НДС на импорт нефти для «Нефтегаза». Ради чего Минтопливэнерго лишает поступлений госбюджет-2012?». Участники: президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук и зам. директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Круглый стол на тему: "Привлечение капитала через частные и публичные размещения за рубежом". Участники: Штефан Хёфер, вице-президент отдела по работе с эмитентами Deutsche Börse AG; Андрей Дубецкий, глава представительства Варшавской Фондовой Биржи в Украине; Роберт Михельс, партнер, Salans Франкфурт; Юлия Кирпа, советник Vasil Kisil & Partners; Зоя Милованова, старший юрист BEITEN BURKHARDT; Оксана Симонова, партнер Baker & McKenzie; Ольга Демьянюк, старший юрист Baker & McKenzie и др.

* ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ генерального директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина. Тема конференции: «25 лет с момента постройки «Объекта «Укрытие»: станет ли ЧАЭС более безопасной в будущем?» В конференции примут участие также технические руководители эксплуатации «Объекта «Укрытие» и строительства Нового безопасного конфаймента (НБК) на «Укрытии».

* Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Украины Леонида Ефименко, посвященная вопросам регистрации прав на недвижимое имущество в условиях создания в Украине новой регистрационной системы.

* По инициативе сети Глобального договора ООН в Украине, состоится семинар «Социальный отчет - новый источник информации для СМИ». Спикеры: Елена Макаренко, менеджер, руководитель направления корпоративное управление и стабильное развитие, компания КПМГ; Виктор Коваленко, руководитель отдела услуг в сфере стабильного развития, компания "Эрнст энд Янг" в Украине; Хенинг Драгер, менеджер по стабильному развитию, компания БДО. В рамках семинара состоится награждение победителей конкурса на лучший аналитический материал по освещению роли бизнеса в стабильном развитии, проведенный сетью Глобального договора ООН в 2011 г.

* Начнет работу IV Специализированная конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина - 2011» . Организатор: «Экспотроника-Украина».

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