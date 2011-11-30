Курс НБУ на 30.11.11

Официальный курс НБУ на 30.11.11100 USD – 798.9700 (29 ноября – 798.9700)100 EUR – 1065.5064 (29 ноября – 1066.4652)10 RUR – 2.5509 (29 ноября – 2.5435) Учетные курсы банковских металлов на 30.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-137183.15 (29 ноября-136943.46)961 XAG 10 Серебро-2553.51 (29 ноября-2556.70)962XPT10Платина-123201.17(29 ноября-124399.63)964XPD10Палладий-46579.95 (29 ноября-47378.92)

Официальный курс НБУ на 30.11.11 100 USD – 798.9700 (29 ноября – 798.9700) 100 EUR – 1065.5064 (29 ноября – 1066.4652) 10 RUR – 2.5509 (29 ноября – 2.5435) Учетные курсы банковских металлов на 30.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-137183.15 (29 ноября-136943.46) 961 XAG 10 Серебро-2553.51 (29 ноября-2556.70) 962XPT10Платина-123201.17(29 ноября-124399.63) 964XPD10Палладий-46579.95 (29 ноября-47378.92)

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