Вена названа лучшим городом для жизни - исследование

Вена стала лучшим городом для проживання благодаря отличной инфраструктуре, безопасности на улицах и качественных услуг в здравоохранении.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы Mercer, которые комментирует Reuters.

Лучшие места в рейтинге из 200 позиций заняли немецкие и швейцарские города, а в ТОП-10 попали Цюрих, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Женева и Берн. Кроме них, в десятку попали Окленд (Новая Зеландия), канадский Ванкувер и датский Копенгаген.

В то же время Mercer предупреждает, что города, занимающие верхние строчки в рейтинге, не должны принимать свои позиции как должное, поскольку они не защищены от снижения уровня жизни, учитывая охватившие мировую экономику проблемы.

В частности, Осло опустился на 24-е место из-за массовых убийств, совершенных Андерсом БРЕЙВИКОМ в июле. Не будь этого, столица Норвегии могла бы рассчитывать на попадание в 15 лучших, отметили в Mercer.

В двадцатку лучших городов для жизни вошли австралийские Сидней, Веллингтон, Мельбурн и Перт. Сингапур занял позицию 25.

Худшим, учитывая условия жизни и безопасность, в 2011 году был признан иракский Багдад. Виной этому политическая неопределенность, низкий уровень безопасности и атаки на местных жителей и иностранцев, говорится в сообщении Mercer.

Города Африки и Ближнего Востока также занимают позиции внизу списка из-за политических беспорядков и экономических проблем, отмечает NEWSru.