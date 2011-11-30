Судебное рассмотрение дела Луценко перенесено на 5 декабря
09:50, 30 ноября 2011Разное
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Печерский районный суд Киева сегодня снова пять отложил рассмотрение уголовного дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за болезни его бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА, которому на прошлом заседании суда стало плохо и он был госпитализирован.
Как передает корреспондент УНИАН, решение об объявлении перерыва в судебном заседании объявил сегодня председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.
Следующее судебное заседание должно состояться 5 декабря в 9.10.
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