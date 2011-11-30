ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Вкладчикам обанкротившихся банков вернули около 4 млрд. грн.» пишет: за все время существования Фонда гарантирования вкладов физлиц – с 1998 года – клиентам ликвидируемых банков вернули 4,05 млрд. грн. Возмещения получили более 350 тыс. вкладчиков…

http://delo.ua/finance/vkladchikam-obankrotivshihsja-bankov-vernuli-okolo-4-mlrd-grn-168778/

* * *

Также «Дело» в публикации «Убытки плодоовощной отрасли Украины могут достичь 3 млрд. грн.» пишет: сезон 2011/12 годов станет убыточным для фермеров – производителей овощей и фруктов. Им придется выбросить на свалку более 2 млн тонн излишка продукции , что генерирует ущерб в 3 млрд грн…

http://delo.ua/business/ubytki-plodoovoschnoj-otrasli-ukrainy-mogut-dostich-3-mlrd-grn-168772/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Труд объединяет», в котором пишет: предприниматель Дмитрий Фирташ усиливает свое влияние на политической арене Украины. Вчера он был назначен председателем одного из крупнейших общественных объединений — Федерации работодателей Украины…

http://www.kommersant.ua/doc/1826942

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «АМКУ отправят на проверку», в котором пишет: в Украине может появиться еще один орган, имеющий широкие права в сфере проверки бизнеса. Вчера Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается предоставить Антимонопольному комитету (АМКУ) право доступа на предприятия, изъятия документов и опечатывания помещений….

http://www.kommersant.ua/doc/1827326

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Связанные одним током» пишет: иностранные производители ферросплавов успешно конкурируют с отечественными заводами на украинском рынке, несмотря на то, что в их странах стоимость электроэнергии превышает украинские тарифы на 30-40%...

http://markets.eizvestia.com/full/svyazannye-odnim-tokom

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Молочники останутся без дотаций», в котором пишут: введенная в этом году новая схема производства молока с треском провалилась. Из ожидаемых 2,3 млрд. грн. в спецфонде госбюджета накоплено лишь 500 млн., которые правительство не намерено отдавать производителям в этом году…

http://markets.eizvestia.com/full/molochniki-ostanutsya-bez-dotacij

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Гаишники будут ловить нарушителей прямо на ходу скандальными ВИЗИРами» пишет: вскоре украинские гаишники будут ловить водителей-нарушителей прямо на ходу. То есть выявлять нарушителей, находясь в движении в потоке машин. Для этого патрульные авто оборудуют специальными приборами, которые фиксируют превышение скорости…

http://www.segodnya.ua/news/14315250.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налог на роскошь: решетом воды не наносишь...» пишет: идея обложить роскошь налогом сомнительна с т. з. эффективности реализации. Не лучше ли "растить" доходы бюджета путем контроля сверхдоходов, путем жесткой системы борьбы с уходом от уплаты подоходного налога высшими чиновниками, политиками и крупными бизнесменами?..

http://economics.unian.net/rus/detail/111552

(УНИАН)