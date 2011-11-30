Защита Тимошенко будет настаивать на публичном рассмотрении апелляции

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет настаивать на обеспечении публичности апелляционного процесса при рассмотрении жалобы на незаконность приговора, вынесенного 11 октября Печерским райсудом Киева.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом заявил защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО.

"По закону, процесс должен быть открытым и публичным. Но уже во время предварительного рассмотрения жалобы, которое запланировано на 1 декабря, мы обязательно будем вносить ходатайство об обеспечении присутствия журналистов и возможности проведения аудио- и видеофиксации процесса", - сказал С.ВЛАСЕНКО.