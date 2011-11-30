Азаров доволен разоблачением коррумпированных должностных лиц Госслужбы занятости

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ доволен разоблачением и арестом председателя Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я доволен тем, что успешно реализовано дело о злоупотреблении и коррупции в Государственной службе занятости», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что расследование этого дела было инициировано полгода назад, когда Государственная финансовая инспекция обнаружила признаки преступления. «Больше до решения суда говорить об этом не буду, но пример, безусловно, красноречивый. И все теперь знают, что у нас достаточно сил и воли остановить произвол и коррупцию, в какой бы сфере они не происходили», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.

Генпрокуратура обвиняет их в получении взятки и незаконном обогащении.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и ценных камней.

28 ноября Печерский районный суд Киева вынес решение о взятии под стражу В.ГАЛИЦКОГО сроком на два месяца.