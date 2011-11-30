По делу Тимошенко за день до рассмотрения апелляции заменили судью

За день до рассмотрения апелляции экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заменен судья по ее делу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

В частности, как отмечается в сообщении, завтра, 1 декабря, в 09.30 начнется предварительное рассмотрение апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО. Однако по неизвестным причинам за один день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы экс-премьера судью-докладчика Ирину ГОРБ заменили Еленой СИТАЙЛО, которая и начнет рассмотрение дела, подчеркнули в «Батьківщині».

«Похоже, что на Банковой нашли «нового судью КИРЕЕВА», способного даже без предварительного ознакомления с делом воплощать написанные в Администрации ЯНУКОВИЧА сценарии», - заявили в партии.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет настаивать на обеспечении публичности апелляционного процесса при рассмотрении жалобы на незаконность приговора, вынесенного 11 октября Печерским райсудом Киева.

"По закону, процесс должен быть открытым и публичным. Но уже во время предварительного рассмотрения жалобы, которое запланировано на 1 декабря, мы обязательно будем вносить ходатайство об обеспечении присутствия журналистов и возможности проведения аудио- и видеофиксации процесса", - сказал С.ВЛАСЕНКО.