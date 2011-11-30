«ЕДАПС» и индийская Holostik создали СП по выпуску идентификационных документов

Консорциум «ЕДАПС» и компания Holostik India Ltd. объявили о создании совместного предприятия – New Sovereign Ventures Private Limited (NSV PL).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консорциума «ЕДАПС».

В сообщении отмечается, что СП зарегистрировано для реализации в Индии проектов по внедрению современных идентификационных документов.

Также в сообщении отмечено, что на основе украинских технологий будет создан производственный комплекс для выпуска электронных глобально-проверяемых миграционных карт, социальных карт и для реализации других проектов, а также построена инфраструктура, обеспечивающая автоматизированную обработку информации и оборот документов.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» - группа с полным циклом предприятий по производству и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Holostik India Ltd. занимает более 50% рынка Индии по производству защитных голографических элементов, и является лидером в данной отрасли.