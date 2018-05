Главное на 30 ноября (день)

Финансы

Дефицит Пенсионного фонда по итогу года ожидается в размере 31 млрд. грн. - Зайчук

Дефицит Пенсионного фонда (ПФ) Украины по итогу года ожидается в размере 31 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель ПФ Борис ЗАЙЧУК.

«Мы выйдем где-то порядка на 31 млрд. грн. (дефицита – УНИАН)».

При этом он отметил, что сумма дефицита учитывает долги прошлых лет.

Напомним, в конце октября вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда по итогам 2011 года может составить 21 млрд. грн.

По его словам, в следующем году дефицит бюджета ПФ может составить 2,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

Fitch подтвердил рейтинги Донецкой области на уровне «В», прогноз – «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Донецкой области в национальной и иностранной валюте на уровне «B» с прогнозом «стабильный».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что также были подтверждены краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и рейтинг по национальной шкале «AA(ukr)».

Fitch при этом констатирует, что рейтинги отражают сильную экономику области, хорошее исполнение бюджета и отсутствие долгов.

В то же время агентство учитывает сильную зависимость регионального бюджета от решений центрального правительства и в целом институциональной среды в Украине, а также ограничение суверенным рейтингам Украины («B»/«стабильный»).

Fitch отмечает, что модернизация суверенных рейтингов в сочетании с поддержанием удовлетворительного исполнения бюджета будет положительной для рейтингов региона.

S&P снизило рейтинги ряда крупнейших банков мира

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) во вторник изменило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков, в частности, понизило рейтинги Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Barclays, сообщает Associated Press.

Также понижены рейтинги JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland.

Без изменения остались рейтинги Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Societe Generale и других банков.

Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Barclays и UBS снижены с отметки "A+" до "A", рейтинги Citigroup Inc., Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc - c "A" до "A-", рейтинг Wells Fargo - с "AA-" до "A+" .

S&P объясняет изменения рейтингов введением новых критериев для оценки рейтингов банков, которые учитывают перемены в мировой финансовой системе и макроэкономические тренды, в частности, роль правительств и центральных банков в финансировании банковского сектора, передает РИА Новости.

Кабмин снизил прогноз роста ВВП в 2012 году с 5 до 3,9%

Кабинет министров Украины снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 3,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что решение было принято на заседании Кабинета министров 28 ноября.

При этом В.КОПЫЛОВ сообщил, что прогноз номинального ВВП составляет 1,5 трлн. грн.

«Номинальный ВВП 1,5 трлн. грн., реальный – 3,9», - сказал он.

В.КОПЫЛОВ отметил, что рост ВВП на 3,9% является пессимистическим прогнозом.

Также он сообщил, что правительство не вносило изменения в утвержденные ранее другие макропоказатели на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.

ТЭК

Мировые цены на нефть во вторник повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне статистики по доверию потребителей к экономике США и сообщений о нападении на дипмиссию Великобритании в Тегеране, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,58 доллара - до 99,79 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,82 доллара - до 110,82 доллара за баррель.

Накануне исследовательская компания Conference Board опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике США, который в ноябре текущего года резко вырос - до 56 пунктов с пересмотренного в сторону повышения показателя за октябрь в 40,9 пункта. Таким образом, показатель оказался гораздо лучше прогнозов - аналитики прогнозировали, что показатель вырастет лишь до 44 пунктов с первоначального показателя сентября в 39,8 пункта.

По словам аналитиков, именно данные по индексу доверия потребителей оказывают поддержку ценам на нефть.

Соцполитика

В Киеве около 40 чернобыльцев объявили голодовку возле Кабмина

В Киеве в целом около 40 чернобыльцев объявили голодовку возле Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время они расположились в Мариинском парке напротив дома правительства.

Как отмечают участники акции, они представляют разные регионы Украины и требуют выполнения решений судов о выплате им задолженности по пенсиям. Чернобыльцы подчеркивают, что решили начать голодовку в связи с тем, что вчерашняя акция протеста возле Кабмина не привела к выполнению их требований, поскольку диалога с правительством они не имели.

Голодающие намереваются оставаться на ночь, и уже готовят для этого палатки и теплые вещи. Чернобыльцы собираются проводить свою акцию до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

При этом сейчас в Мариинском парке находятся около 100 чернобыльцев. Также на территории парка дежурят представители «Беркута» и милиции.

Как сообщалось ранее, восемь чернобыльцев из Луганской области объявили голодовку возле Кабмина.

Кабмин значительно повысил пенсии чернобыльцам

Кабинет министров значительно повысил пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, об этом во время брифинга сообщил председатель правления Пенсионного фонда (ПФ) Борис ЗАЙЧУК.

Он напомнил, что Кабмин принял постановление «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (№1210 от 23 ноября 2011 года).

Предусматривается, что в 2012 году при исчислении заработка, с которого будет определен размер пенсии чернобыльцев, в отношении которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, будет применяться формульный подход.

Так, средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составит: для инвалидов I группы — 5439,52 грн., II группы - 5128,73 грн., III группы - 3941,53 грн.

Также утверждены гарантированные минимумы выплат для инвалидов-ликвидаторов: для инвалидов I группы - 2399,7 грн., II группы - 2147,1 грн., III группы - 1894,50 грн.

Данные выплаты привязаны к размеру прожиточного минимума.

Постановление вступает в действие с 1 января 2012 года.

Также Б.ЗАЙЧУК сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2011 года в местных судах находилось 1,2 млн. исков, связанных с пенсионным обеспечением, на общую сумму 6,4 млрд. грн., в том числе пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС - 115, 6 тыс. исков на сумму 1,8 млрд. грн.

В апелляционных судах - 2,6 млн. дел на сумму 5,9 млрд. грн., из которых по пенсионному обеспечению пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС - 254,7 тыс. на сумму 2,8 млрд. грн.

На обеспечение выплаты по судебным решениям за 11 месяцев 2011 года направлено 5,9 млрд. грн. При этом остались непрофинансированными выплаты по судебным решениям на сумму 2,3 млрд. грн.

На финансирование этих судебных решений привлекались займы, предоставленные Госказначейством. На сегодня предоставление таких займов ограничено.

Причиной обращений в суд является пробел в законодательстве по начислению пенсий и повышений, исходя из минимального размера пенсии по возрасту.

ПФУ оспорит решения судов по пересчету пенсий чернобыльцев на сумму свыше 11 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины оспорит решения судов по пересчету пенсий чернобыльцев на сумму свыше 11 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

Он отметил, что будут оспорены все решения судов по пересчету этих пенсий. На сегодняшний день судами первой инстанции планируется рассмотреть дела на сумму 5,3 млрд. грн., во второй инстанции – на сумму 5,9 млрд. грн.

«Где-то 5,3 млрд. грн. в первой инстанции, во второй инстанции, то есть по апелляции – у нас где-то порядка 5,9 млрд. грн.», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

При этом он отметил, что сумма в размере 5,9 млрд. грн. уже выплачена, а 5,3 млрд. грн. по решениям судов должны быть выплачены в будущем.

Кабмин предлагает ограничить право на пособия одиноким матерям

Кабинет министров предлагает ограничить право одиноких матерей на получение пособия на ребенка в случае, если совокупный доход семьи превышает величину, рассчитываемую как сумма соответствующих прожиточных минимумов для каждого ребенка и средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, сложившаяся в Украине в месяце, предшествующем периоду, за который исчисляется совокупный доход.

Текст соответствующего законопроекта №9516 от 29 ноября 2011 года размещен на официальном сайте парламента.

Данным документом правительство также предлагает внести изменения в закон о государственной помощи семьям с детьми и предусмотреть оказание помощи по беременности и родам незастрахованным лицам, не участвующим на добровольной основе в обязательном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности, увеличив ее до прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Фондовый рынок

ФГИУ выставил на продажу 50% госакций "Закарпатьеоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины объявил сегодня, 30 ноября, о начале проведения конкурса по продаже 50%-ного государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" (номер от 30 ноября).

Начальная цена планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» составит 135 млн. грн.

Конкурс состоится 20 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением (№ 1162-р от 2 ноября 2011 г.) конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Закарпатьеоблэнерго» имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Инвестор также обязывается разработать проектно-расчетную документацию на осуществление реконструкции каскада ГЭС (Оноковской и Ужгородской ГЭС и деривационного канала Камьяница-Ужгород) до 1 января 2015 г.; внести инвестиции в размере 5 млн. грн. в срок и по направлениям, предусмотренным концепцией развития общества и пр.

В целом конкурсные условия по "Закарпатьеоблэнерго" идентичны ранее утвержденным Кабинетом министров условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 45,103% акций «Захидэнерго»

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору оценщика для проведения независимой оценки 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго», приватизационный конкурс о продаже которого состоялся 25 ноября текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Конкурс состоится 14 декабря текущего года.

В соответствии с обнародованными условиями, оплата за проводимую оценку должна составить менее 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса - ДТЭК Холдинг Лимитед - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Напомним, ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании ДТЭК.

Дело Тимошенко

По делу Тимошенко за день до рассмотрения апелляции заменили судью

За день до рассмотрения апелляции экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заменен судья по ее делу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

В частности, как отмечается в сообщении, завтра, 1 декабря, в 09.30 начнется предварительное рассмотрение апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО. Однако по неизвестным причинам за один день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы экс-премьера судью-докладчика Ирину ГОРБ заменили Еленой СИТАЙЛО, которая и начнет рассмотрение дела, подчеркнули в «Батьківщині».

«Похоже, что на Банковой нашли «нового судью КИРЕЕВА», способного даже без предварительного ознакомления с делом воплощать написанные в Администрации ЯНУКОВИЧА сценарии», - заявили в партии.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет настаивать на обеспечении публичности апелляционного процесса при рассмотрении жалобы на незаконность приговора, вынесенного 11 октября Печерским райсудом Киева.

"По закону, процесс должен быть открытым и публичным. Но уже во время предварительного рассмотрения жалобы, которое запланировано на 1 декабря, мы обязательно будем вносить ходатайство об обеспечении присутствия журналистов и возможности проведения аудио- и видеофиксации процесса", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ночью без осадков, утром и днем, кроме западной части, небольшой мокрый снег и дождь, в восточных областях и Приазовье умеренные осадки.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях местами до 2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 3-8°; на юге Крыма ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, местами туман; утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

