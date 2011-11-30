«Черкассыоблэнерго» планирует приобрести элитный внедорожник за 1,7 млн. грн.

Энергоснабжающая компания «Черкассыоблэнерго», более 70% акций которой сегодня контролирует государство, договорилась с ООО «Укравтозапчастына» (Киев) о покупке элитного внедорожника премиум-класса Range Rover Autobiography за 1,74 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложение «Укравтозапчастыны» было акцептировано 28 ноября. В течение календарного месяца стороны планируют подписать соответствующий договор.

По условиям открытых торгов автомобиль должен быть поставлен компании до конца текущего года.

По информации из открытых источников, сегодня рыночная стоимость модели Range Rover Autobiography в Украине составляет порядка 180-185 тыс. долл. (около 1,5 млн. грн.).

Справка УНИАН. ПАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).