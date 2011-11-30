Польский посол уверен, что Украина и ЕС парафируют Соглашение об ассоциации

Украина и Европейский Союз парафируют Соглашение об ассоциации.

Уверенность в этом выразил в Харькове посол Республики Польша в Украине Генрик ЛИТВИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности в ближайшее время подписать Соглашение об ассоциации.

«Я уверен, подпишем, и это будет базой для развития нашего сотрудничества», - сказал он.

При этом Г.ЛИТВИН отметил, что сегодня, учитывая определенные «политические сложности», невозможно утверждать, что соглашение будет парафировано именно 19 декабря в Киеве.

«Я уверен, что соглашение будет подписано. Но мы не знаем, будет ли оно парафировано 19 декабря. По поводу этого никто не может сказать, будет ли это так. Но я не сомневаюсь, что оно будет парафировано и подписано», – сказал посол.

Г.ЛИТВИН отметил, что Украина и Евросоюз завершили переговорный процесс относительно соглашения, и это свидетельствует о готовности к развитию сотрудничества.

«Очень много сделано. То, что переговорный процесс завершен, - это огромное достижение. Никто не ожидал в начале этого года, что мы успеем это сделать. Это огромный успех. Это свидетельствует о том, что с точки зрения структуры сотрудничества мы уже готовы. Если завершили переговорный процесс – значит, готовы, чтобы сотрудничать на таком уровне. Даже если непонятно, насколько быстро подпишем это соглашение из-за определенных политических условий, это не значит, что совсем не подпишем», - подчеркнул посол.