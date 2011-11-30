Янукович подписал закон о расширении сети разрешительных центров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" относительно расширения сети разрешительных центров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом устанавливается необходимость создания разрешительных центров на областном (региональном) уровне. Это позволит гражданам и предпринимателям пользоваться преимуществами получения документов разрешительного характера по единой удобной процедуре и исключит необходимость обращаться отдельно в каждый территориальный орган, если соответствующее разрешение предоставляется на областном уровне.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 3 ноября приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" относительно расширения сети разрешительных центров.

Законом предусматривается внедрить нормативно-правовое основание для выдачи документов разрешительного характера по принципу организационного единства на областном уровне, а именно: создание разрешительных центров областного уровня.

Предусмотрено, что государственный администратор – это должностное лицо городского совета городов областного и/или республиканского (Крым) значения (их исполнительных органов), областного, Киевского и Севастопольской городских, районной, районной в городе Киеве государственных администраций, уполномоченного органа исполнительной власти АРК, которая организует выдачу (переоформление, выдачу дубликатов, аннулирование) субъектам ведения хозяйства документов разрешительного характера и обеспечивает взаимодействие местных и региональных разрешительных органов.

Государственный администратор назначается на должность и освобождается от должности соответствующим городским председателем, председателем областной, Киевской и Севастопольской городских, районной, районной в городе Киеве государственных администраций, руководителем соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти Крыма по согласованию с уполномоченным органом.

Государственный администратор подчиняется непосредственно соответствующему городскому председателю, председателю областной, Киевской и Севастопольской городских, районной, районной в городе Киеве госадминистраций, руководителю соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти АРК.

Количество государственных администраторов определяется решением соответствующего городского совета, областного, Киевского и Севастопольского городских, районной, районной в городе Киеве государственных администраций, уполномоченного органа исполнительной власти Крыма.

Региональные и местные разрешительные органы обеспечивают информирование в полном объеме государственных администраторов о порядке выдачи (переоформлении, выдачи дубликатов, аннулировании) документов разрешительного характера региональными и местными разрешительными органами, в частности о перечне документов, необходимых для получения (переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования) документов разрешительного характера, образцы заявлений и необходимых бланков, сроки выдачи (переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования) документов разрешительного характера, размер платы за осуществление таких действий (в случае ее установления).

Выдача (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) документов разрешительного характера, оформленных региональными и местными разрешительными органами, осуществляется в разрешительном центре государственным администратором по принципу организационного единства.

Закон вступает в силу с 3 января 2012 года.