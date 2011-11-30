Из перечня разрешительных документов исключены свидетельства об адвокатской и нотариальной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом исключаются из Перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности пункты, которыми к документам разрешительного характера отнесено свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и свидетельство на право занятия нотариальной деятельностью.

Исключение указанных свидетельств из перечня устранит необходимость получать дополнительный разрешительный документ для этих видов деятельности, будет способствовать упорядочению разрешительных процедур.

"Вступление в силу подписанных сегодня законов будет способствовать совершенствованию системы организации выдачи документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, а следовательно, положительно отразится на бизнес-климате в Украине", - подчеркнули в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 ноября приняла Закон "О внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (относительно лицензирования деятельности в сфере интеллектуальной собственности)".

Закон поддержали 273 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.