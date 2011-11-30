Главное на 30 ноября (вечер)

Финансы

Кабинет министров Украины снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 3,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что решение было принято на заседании Кабинета министров 28 ноября.

При этом В.КОПЫЛОВ сообщил, что прогноз номинального ВВП составляет 1,5 трлн. грн.

«Номинальный ВВП 1,5 трлн. грн., реальный – 3,9», - сказал он.

В.КОПЫЛОВ отметил, что рост ВВП на 3,9% является пессимистическим прогнозом.

Также он сообщил, что правительство не вносило изменения в утвержденные ранее другие макропоказатели на 2012 год.

Кабинет министров Украины предлагает расширить полномочия Антимонопольного комитета, в частности, в вопросе проверок предпринимателей.

Текст соответствующего законопроекта «О защите экономической конкуренции» (№9508 от 28 ноября 2011 г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, во время проведения расследования органы АМК будут иметь право получать объяснения физических и юридических лиц, требовать предоставление информации, изымать документы, проводить проверки.

Так, источниками, из которых АМК получает данные о признаках нарушений законодательства об экономической конкуренции, являются заявления лиц, представления органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомости, выявленные органами АМК.

Украина намерена развивать отношения с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в рамках формулы «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи в Киеве с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.

«Мы внимательно следим за деятельностью Таможенного союза, изучаем этот опыт, и ту формулу, которую наш Президент предложил, - «3+1» - мы готовы реализовывать в своих действиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в отношениях между Украиной и Россией есть некоторые спорные вопросы, в частности ценовые, однако отношения развиваются на высоком уровне.

Он также поздравил В.МАТВИЕНКО с завершением переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Приватизация

Правительство Украины рассчитывает получить в Государственный бюджет от приватизации государственного имущества в 2011-2014 годах 50-70 млрд. грн.

Об этом говорится в законопроекте "О Государственной программе приватизации" на 2011-2014 годы, который Кабинет министров подал в Верховную Раду.

Документе зарегистрирован в ВР 29 ноября под № 9509.

"Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в Государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 50-70 млрд. гривен", - говорится в законопроекте.

Также, согласно документу, в результате приватизации в указанный срок ожидается уменьшение доли государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Строительство и ЖКХ

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) начнет принимать документы на регистрацию прав на недвижимое имущество с 3 января 2012 года, а до 29 декабря 2011 года регистрацию должны проводить Бюро технической инвентаризации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной регистрационной службы Украины Леонид ЕФИМЕНКО.

«Регистрация по новой системе должна быть введена с 1 января следующего года. Исходя из режима праздничных дней, тогда, наверное, с 3 января», - сказал он.

Л.ЕФИМЕНКО уточнил, что с 1 января 2012 года БТИ прекратят регистрировать права на недвижимость, но за ними останется функция проведения технической инвентаризации.

При этом он прокомментировал сообщения в СМИ относительно прекращения приема БТИ документов на регистрацию с 1 и 15 декабря этого года. «Однозначно БТИ таких решений не может принимать. Первое — они обязаны выполнять функции, предусмотренные законом... Во-вторых, любое действие, как БТИ, так и регистратора БТИ, может быть оспорено в суде. В-третьих, в случае, если действиями БТИ или действиями регистратора нанесен какой-либо ущерб, то лицо, которому нанесен ущерб, имеет право на возмещение ущерба, нанесенного неправомерными действиями... Нет никаких оснований для того, чтобы гражданам отказывать в регистрации прав на недвижимое имущество», - пояснил председатель Укргосреестра.

По его мнению, сегодня БТИ могут зарегистрировать права на недвижимое имущество за один-два дня вместо предусмотренных законодательством «до 14 дней».

Л.ЕФИМЕНКО добавил, что до 15 декабря т.г. планируется завершить проведение конкурса на отбор регистраторов в региональных службах. При этом он уточнил, что регистраторы, работавшие в БТИ, по их желанию могут быть приняты на работу в Укргосреестр.

По данным Л.ЕФИМЕНКО, в Украине функционирует около 500 БТИ, а Укргосреестр создал 583 регистрационные службы. Штатное расписание по всем регистрационным службам в регионах уже утверждено, планируется, что в каждом районе будет работать по 2-3 регистратора.

Председатель службы отметил, что адреса центрального и региональных отделений Укргосреестра станут известны после 15 декабря и будут обнародованы на сайте ведомства.

По словам Л.ЕФИМЕНКО, с 1 января 2012 года для того, чтобы зарегистрировать право собственности на квартиру, купленную на вторичном рынке, продавец и покупатель заверяют у нотариуса договор купли-продажи (необходим также техпаспорт на квартиру, полученный в БТИ). После этого право собственности на квартиру регистрируется у государственного регистратора. Если приобретается дом, то покупатель регистрирует право собственности на объект у регистратора. Срок регистрации составляет 14 дней.

Председатель Укргосреестра сообщил, что за регистрацию вещных прав на недвижимое имущество у государственного регистратора покупатель недвижимости уплачивает госпошлину в размере 119 грн.

Л.ЕФИМЕНКО отметил, что до введения новой системы государственная регистрация вещных прав на недвижимость осуществлялась в реестре имущественных прав, который вело Министерство юстиции, а также существует несколько других реестров - реестр ипотеки, обременений и т.д.

«С 1 января предусматривается, что будет существовать один-единственный государственный реестр вещных прав», - сказал председатель Укргосреестра.

Он добавил, что нет смысла передавать данные из существующих реестров в один реестр, поскольку «те реестры, которые на сегодняшний день функционируют, они так и будут функционировать. Но доступ к информации будет иметь государственный регистратор... Вся информация, которая содержится сегодня в ныне действующих реестрах, будет сохранена, она станет составляющей частью единого реестра, который создается».

Жители Украины в январе-октябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 28,9 млрд. грн., что составляет 102,1% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Львовской областях (107,8-107,1%), самый низкий – в Севастополе, Крыму и Киеве (98-99,5%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в октябре т.г. увеличились на 1,1% по сравнению с октябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 338,3 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2011 года увеличилась на 6,9% по сравнению с сентябрем и на конец октября 2011 года составила 10 млрд. 559,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,7 месяцев. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в октябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 27,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,5%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,1%, за газоснабжение – 19,5%.

В январе-октябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 7 млрд. 164,1 млн. грн., что составляет 112,6% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Херсонской, Одесской областях и в Севастополе (184-158,7%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (67,8-74,8%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало октября 2011 года составила 2 млрд. 895,1 млн. грн.

В январе-октябре 2011 года население Украины заключило 108,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 195,3 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 172,8 млн. грн.

Сельское хозяйство

Республика Беларусь выступает за сохранение действующих ограничений на ввоз в страны Таможенного союза сахара-сырца до 1 августа 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна «Белгоспищепром» Иван ДАНЧЕНКО.

«В Беларуси и России в этом году рекордно высокий урожай сахарной свеклы. Так, в Беларуси намечено получить сахара на 120-130 тыс. тонн больше. В связи с увеличением производства свекловичного сахара следует ограничить ввоз в Таможенный союз сахара-сырца», - отметил И. ДАНЧЕНКО.

По словам председателя «Белгоспищепрома», для этого производители Беларуси, России и Казахстана будут вносить предложения в Комиссию Таможенного союза о продлении действия существующей импортной таможенной пошлины на сахар-сырец в размере 140 долл. за тонну.

«С 1 мая 2012 года эта пошлина должна была быть снижена до 50 долл., однако будет внесено предложение о ее сохранении в размере 140 долл. до 1 августа 2012 года», - сообщил И. ДАНЧЕНКО.

Он отметил, что переработка сахара на белорусских заводах будет продолжаться еще 50 дней, конечный срок – 20 января 2012 г.

«Погода позволяет не допускать потерь, не видим пока потерь по хранению, выход сахара технологичен, ресурсы используются грамотно», - подчеркнул И. ДАНЧЕНКО.

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