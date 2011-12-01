Анонс на 1 декабря

* Круглый стол на тему: «Агробизнес по-новому: есть ли жизнь по окончании земельной реформы?». Организаторы: Журнал «Эксперт Украина», ЮКК Jurimex. Модератор - Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента». Участники: Николай Присяжнюк, министр аграрной политики и продовольствия Украины; Сергей Тимченко, председатель Госсагентства земельных ресурсов Украины; Андрей Кошиль, президент Земельного Союза Украины; Геннадий Новиков, председатель Аграрного Союза Украины; Леонид Козаченко, президент УАК и др.

* Начнет работу ІІ Украинский Налоговый Форум 2011. Организатор - Совет независимых бухгалтеров и аудиторов. В церемонии открытия примут участие: Федор Ярошенко, министр финансов Украины; Александр Клименко, глава ГНС Украины; Мариус Висмантас, координатор деятельности Всемирного банка в финансовом и частном секторах в Украине, Беларуси и Молдове; Виталий Хомутынник, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Среди участников: Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины, Federico Diomeda, исполнительный директор EFAA, Оксана Продан, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця», Алексей Шматко, партнер по налоговой практике Аудиторской фирмы «Аксенова и партнеры» Анна Новикова, финансовый директор 5 канала и другие.

* Состоится представление Стратегии территориального развития в Генеральном плане города Киева. Спикер: глава Глава КО «Институт генерального плана города Киева» Сергей Броневицкий. А после этого - журналисты могут узнать из первых уст, какими станут Одесса, Львов, Запорожье, Канев, и другие города Украины уже в ближайшие 8-10 лет. Модераторы: Оксана Елманова (FIM Group), Филипп Бертере (IMOCHAN Украина), Юрий Сербин (президент ТОВ "Екобуд"), Генрих Людкевич (Президент Ассоциации Профессиональных Управляющих Недвижимостью), Владимир Бандура (управляющий директор украинского офиса международной консалтинговой компании GFive Development).

* Круглый стол, посвященный обсуждению проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (вопрос гастрольного сбора). Участники: министр культуры Михаил Кулиняк, директор Департамента формирования государственной политики в сфере культуры, искусств и образования Минкультуры Лилия Гомольская, продюсер Юрий Никитин, режиссер Владислав Троицкий, директор Коалиции продюсеров Украины Дмитрий Прикордонный, директор по коммуникации Фонда Елены Пинчук «Анти-СПИД» Павел Пименов, арт-директор Crystalhall Андрей Иноземцев, ген.директор Национального академического драматичного театра им.І.Франка Михаил Захаревич, ген.директор – худрук Национальной заслуженной академической капеллы «Думка» Евгений Савчук и др.

* Состоится расширенная пресс-конференция тему: “Закон Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)”. Участники: зам..главы Комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, зам.председателя ГНА в г. Киеве Анна Игнатенко и начальник управления налогообложения физических лиц ГНА в г. Киеве Игорь Козлов.

* Пресс-конференция АУБ на тему: "Итоги деятельности банковской отрасли Украины за десять месяцев 2011 года". Участники: Станислав Аржевитин, председатель совета АУБ; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации.

* Состоится рабочий визит председателя КОГА Анатолия Присяжнюка на открытие нового зернового элеватора ООО СП «Нибулон» в Тетиевский район, село Денихивка. В мероприятии также примут участие ген.директор ООО СП «Нибулон» и Герой Украины Алексей Вадатурский.

12-00 - Возле парламента стартует Всеукраинская забастовка «Переучет власти!». В рамках этой акции Наталия Королевская, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства «отправит на переучет» Верховную Раду. В акции также примут участие активисты Гражданского движения «Вперед!». Акция состоится возле входа на территорию парламента со стороны Мариинского парка.Телефон: т. +380951561873

* Круглый стол на тему: "Теневая экономика в Украине: масштабы и направления преодоления". Приглашены: Игорь Прасолов, председатель подкомитета по вопросам ценных бумаг и фондового рынка Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Николай Катеринчук, зам.председателя Комитету по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Игорь Шумило, директор Генерального экономического департамента НБУ; Леонид Рубаненко, президент союза налоговых консультантов Украины; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как исполнительной службой уничтожается украинский производитель уникальной медицинской продукции». Неплатежеспособный бывший арендатор пытается завладеть производственными помещениями и прекратить работу уникального украинского производителя из г. Каменец-Подольский, который производит электроды для поддержки работы сердца - Общества «Специальное конструкторское бюро медицинской электротехники» (СКБ МЭТ). На 2 декабря назначены торги по продаже всего имущества СКБ МЭТ. При этом государственные исполнители, назначив торги, пошли на многочисленные нарушения закона и пытаются продать имущество предприятия по заниженной в несколько раз цене. Участники: ген. директор СКБ МЭТ Олег Трачук, юрист Сергей Костянчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 382 54 64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Украина очень бедна для развития зеленой энергетики». Организатор: Фонд «Эффективное управление» в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: Трейси Маккиббен, президент MAC Energy Advisors LLC; Малькольм Гримстон, эксперт по вопросам атомной энергетики, член-корреспондент Королевского института международных отношений Chatham House, Великобритания; Степан Солженицин, партнер McKinsey&Company; Виталий Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna. Модератор - журналист и телеведущий Мустафа Найем.

* 1-2 декабря в Киеве состоится Международный Форум по франчайзингу FHI. Организатор - ВОО «Федерация развития франчайзинга, гостеприимства и инфраструктуры Украины». Форум пройдет при поддержке Международного Ведомства по франчайзингу (FDS), Международной Ассоциации Франчайзинга (IFA), Федерации франчайзинга Франции (FFF), Ассоциации франчайзинга Германии (DFV), Ассоциации франчайзинга Испании (AEF), Ассоциации франчайзинга Индонезии (AFI), Ассоциации франчайзинга Малайзии (MFA), Американской Торговой Палаты в Украине, Коммерческого отдела посольств США, Канады, Испании и Франции.

* Во Львове состоится пресс-конференция на тему: «Улучшение системы управления операционными рисками ПАТ «Идея Банка» по результатам отчета Международной Финансовой Корпорации». Участники: Гжегош Трач, член Правления Getin Noble Bank, председатель наблюдательного совета ПАТ «Идея Банк»; Андрей Рязанцев, председатель Правления ПАТ «Идея Банк»; Гард Бедфорд, руководитель консультативной прорграммы IFC для финансового сектора в Европе и Центральной Азии; Евгений Прокопенко, юридический советник программы IFC.

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