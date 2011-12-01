Курс НБУ на 01.12.11

Официальный курс НБУ на 01.12.11100 USD – 798.9700 (30 ноября – 798.9700)100 EUR – 1072.0579 (30 ноября – 1065.5064)10 RUR – 2.5445 (30 ноября – 2.5509)Учетные курсы банковских металлов на 01.12.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-136144.49 (30 ноября-137183.15) 961 XAG 10 Серебро-2504.77 (30 ноября-2553.51) 962 XPT 10 Платина-121043.96 (30 ноября-123201.17) 964 XPD 10 Палладий-45860.88 (30 ноября-46579.95)

Официальный курс НБУ на 01.12.11 100 USD – 798.9700 (30 ноября – 798.9700) 100 EUR – 1072.0579 (30 ноября – 1065.5064) 10 RUR – 2.5445 (30 ноября – 2.5509) Учетные курсы банковских металлов на 01.12.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-136144.49 (30 ноября-137183.15) 961 XAG 10 Серебро-2504.77 (30 ноября-2553.51) 962 XPT 10 Платина-121043.96 (30 ноября-123201.17) 964 XPD 10 Палладий-45860.88 (30 ноября-46579.95)

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