Сегодня суд рассмотрит апелляцию Тимошенко

Апелляционный суд Киева сегодня проведет заседание по предварительному рассмотрению жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по «газовому делу».

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заседание суда начнется в 9.30.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и должностных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.