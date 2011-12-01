ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 декабря

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Зернотрейдеры начали борьбу против квотирования экспорта в 2012 году» пишет: участники рынка решили сыграть на опережение – международная ассоциация торговли зерном GAFTA обратилась с открытым письмом к правительству с просьбой не ограничивать экспорт зерна в 2012 году…

http://delo.ua/business/zernotrejdery-nachali-borbu-protiv-kvotirovanija-eksporta-v-2012-168843/

* * *

Также «Дело» в публикации «Качество образования в Украине ухудшается с каждым годом» пишет: если еще 4 года назад Украина занимала 55 место в мире по качеству высшего образования, то в этом году – 72. По качеству обучения на рабочем месте Украина опустилась с 83 на 103 позицию…

http://delo.ua/education/kachestvo-obrazovanija-v-ukraine-uhudshaetsja-s-kazhdym-godom-168864/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «31 млрд. грн. стал дефицитным», в котором пишет: внедрение второго уровня пенсионного обеспечения снова находится под угрозой. Дефицит Пенсионного фонда по итогам года составит 31 млрд. грн. Эксперты отмечают, что стабилизировать пенсионную систему можно только с помощью кардинальных мер…

http://www.kommersant.ua/doc/1828131

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину поставили на место», в котором пишет: вчера в Познани (Польша) в рамках Форума гражданского общества Восточного партнерства (ВП) был обнародован рейтинг европейской интеграции стран ВП. Результаты исследования оказались сенсационными. Украина, которая считалась региональным лидером в этой сфере, скатилась на третье место, пропустив вперед не только Молдавию, уверенно занявшую первую позицию, но и Грузию…

http://www.kommersant.ua/doc/1827951

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Бойко пошел на уступки» пишет: после покупки энергообъекта Запорожский завод ферросплавов сможет нарастить объемы производства в условиях стремительного завоевания украинского рынка зарубежными конкурентами…

http://markets.eizvestia.com/full/bojko-poshel-na-ustupki

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Отравленных даже не считают», в котором пишут: в мире 2,2 млн. человек ежегодно умирает от отравлений продуктами питания. В Украине не более 120 предприятий из 12 тысяч внедряют систему управления безопасности продукции…

http://markets.eizvestia.com/full/otravlennyh-dazhe-ne-schitayut

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Гривна завоевывает доверие украинцев » пишет: в ноябре соотношение притока гривневых и валютных вкладов было на уровне 50 на 50…

http://www.segodnya.ua/news/14315920.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новости из Европы и США снова вдохновляют инвесторов» пишет: два основных страха инвесторов – мировая экономика и финансы еврозоны – неожиданно предстали в заметно лучшем, чем считалось, свете. Целый массив позитивных макроданных из США вдохновил рынки. В свою очередь, Европа сделала еще один шаг к преодолению долгового кризиса...

http://economics.unian.net/rus/detail/111836

(УНИАН)