Киевская школа стала участницей программы «Здоровые школы – разумные решения»

В рамках глобальной оздоровительно-образовательной программы «Здоровые школы – разумные решения» компания Philips провела комплексное переоснащение системы освещения в киевской средней общеобразовательной школе № 233 Оболонского района, заменив устаревшие лампы и светильники на новые энергоэффективные.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании Philips.

Согласно сообщению, освещение в школе не менялось с момента ее постройки – с 1982 года.

Исследования о влиянии освещения в школах, проведенные Philips, показали, что концентрация внимания и поведение учеников значительно улучшаются благодаря правильному освещению классных комнат. Кроме этого, выяснилось, что скорость чтения увеличивается на 35% (с 780 слов до 1051), повышается концентрация внимания, что приводит к сокращению ошибок на 45% (с 17,85 до 9 ошибок), а гиперактивность школьников, наоборот, уменьшается на 76%, по сравнению с классами, где установлены обычные системы освещения.

Кроме замены осветительного оборудования в школах по всему миру, образовательно-оздоровительная программа Philips «Здоровые школы – разумные решения» нацелена на формирование у школьников ответственного отношения к использованию природных ресурсов и защите окружающей среды.